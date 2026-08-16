Ogień strawił zabytkowy drewniany kościół pw. św. Mikołaja wraz z wyposażeniem
W nocy z soboty na niedzielę wybuchł pożar na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ogień strawił drewniany kościół pw. św. Mikołaja z 1667 roku wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Jak podało Muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. – Dla nas jest to niepowetowana strata – powiedział o zniszczonym kościele pw. św. Mikołaja dyrektor Muzeum Marcin Krowiak.
Jak poinformował PAP oficer prasowy PSP w Sanoku st. kpt. Paweł Giba, zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godz. 1 w nocy. Na miejsce skierowano siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W sumie zadysponowano 27 jednostek i prawie 140 strażaków.
– Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce, pożarem objęty był już cały budynek drewnianego kościoła św. Mikołaja oraz zagrożone były budynki znajdujące się w bliskiej odległości, to jest około 10 drewnianych budynków znajdujących się w promieniu około 50 metrów – powiedział st. kpt. Giba.
Czytaj więcej
Czterech Polaków zostało poszkodowanych w pożarach, które objęły popularne regiony turystyczne Chorwacji – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagrani...
Dodał, że w pierwszej kolejności strażacy zastosowali prądy gaśnicze w celu ochrony zagrożonych budynków, ponieważ kościół był już całkowicie objęty pożarem. Jak powiedział, ogień z kościoła objął dwa budynki – Chałupę z Niebocka i stodołę – które uległy uszkodzeniu. Pozostałe zagrożone budynki udało się uratować.
Na porannej konferencji oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku, aspirant sztabowy Anna Oleniacz, powiedziała, że policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu zakończenia akcji gaśniczej.
Zniszczone w pożarze zabudowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Jak podała, oględziny miejsca po pożarze zostaną przeprowadzone w niedzielę o godz. 11 z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. – Zebrany materiał dowodowy i zabezpieczone dowody posłużą do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia – powiedziała.
Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Marcin Krowiak podkreślił, że część wyposażenia Chałupy z Niebocka udało się uratować. W przypadku kościoła pw. św. Mikołaja nie udało się natomiast uratować znajdującego się w nim wyposażenia. – Dla nas jest to niepowetowana strata. Jeden z najstarszych kościołów nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce, nasza perła uległa dzisiejszej nocy całkowitemu zniszczeniu – powiedział. Podziękował straży pożarnej, policji oraz pracownikom skansenu za profesjonalizm, dzięki któremu udało się możliwie zminimalizować straty.
Czytaj więcej
Na terenie Państwowego Rezerwatu „Forteca Chocim” na Ukrainie doszło do kolejnego osunięcia zabytkowych murów. Władze rezerwatu oraz eksperci szuka...
– Postaramy się w porozumieniu z policją i strażą pożarną jak najszybciej przeprowadzić wszelkie sprawy, oględziny i zabezpieczenie pogorzelisk. Będziemy chcieli też jak najszybciej udostępnić Muzeum dla zwiedzających. Chcemy, żeby Muzeum dalej żyło, żeby cieszyło zwiedzających tym, czym możemy jeszcze się pochwalić – podkreślił Krowiak. Dodał, że obmurowanie kościoła zostało zachowane, a drewniany krzyż znajdujący się w okolicy około sześciu do dziesięciu metrów nie został praktycznie dotknięty pożarem.
Przypomniał, że skansen w Sanoku to blisko 180 obiektów architektury drewnianej. Jak dodał, w historii całego muzeum jest to drugi pożar – pierwszy wybuchł w 1994 r., w którym spłonęło 13 obiektów.
. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku powstało w 1958 r. Zgromadzono w nim niemal 200 obiektów charakterystycznych dla budownictwa w południowo-wschodniej Polsce. Każdego roku skansen odwiedza ok. 140 tys. osób. Wybudowanie znajdującego się w sanockim skansenie kościoła pw. św. Mikołaja datowane jest na 1667 roku. Do Muzeum przeniesiony został natomiast w latach 70. XX wieku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas