Katastrofy polskich autokarów. Bilans najgroźniejszych zdarzeń od dekad

Tragiczne zdarzenie pod Mezokeresztes na Węgrzech, w którym zginęło co najmniej 12 osób, to kolejny punkt na liście drogowych wypadków polskich autokarów za granicą. Historia z ostatnich dwóch dekad przypomina m.in. katastrofę pielgrzymów jadących do Medjugorje czy zderzenie autokarów z Polski i Ukrainy z mikrobusem w Niemczech, w wyniku którego śmierć poniosło 11 osób.

