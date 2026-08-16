Katastrofy polskich autokarów. Bilans najgroźniejszych zdarzeń od dekad
Tragiczne zdarzenie pod Mezokeresztes na Węgrzech, w którym zginęło co najmniej 12 osób, to kolejny punkt na liście drogowych wypadków polskich autokarów za granicą. Historia z ostatnich dwóch dekad przypomina m.in. katastrofę pielgrzymów jadących do Medjugorje czy zderzenie autokarów z Polski i Ukrainy z mikrobusem w Niemczech, w wyniku którego śmierć poniosło 11 osób.
Wypadki polskich autokarów za granicą od 2001 roku
6 sierpnia 2022 roku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne w wypadku autokaru wiozącego pielgrzymów do Medjugorje na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia. Pojazd zjechał z drogi i wpadł do rowu.
11 lipca 2017 roku w Serbii polski autokar powracający z Grecji wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie w pobliżu miejscowości Feketić. Zginęła 1 osoba, a 25 odniosło obrażenia.
Katastrofy drogowe z udziałem Polaków w Niemczech i Francji
19 lipca 2014 roku pod Dreznem w Niemczech polski autokar zderzył się z ukraińskim autokarem i mikrobusem. Zginęło 11 osób, a 69 zostało rannych.
11 września 2012 roku we Francji w wypadku pod Miluzą w Alzacji zginęły 2 osoby, a ponad 40 zostało rannych.
25 sierpnia 2012 roku polski autokar wycieczkowy jadący z Bułgarii do Polski uległ wypadkowi na autostradzie w północnej Serbii. Nie ucierpiał żaden z pasażerów, jednak zginęli trzej serbscy policjanci, w których wjechał polski pojazd.
6 czerwca 2012 roku autokar uderzył w samochód ciężarowy na autostradzie A4 w okolicach Drezna. 25 pasażerów zostało lekko rannych, nikt nie zginął.
W wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Przedstawiciele władz Polski i Węgier...
Wypadki polskich autobusów w Czechach, Niemczech i na Węgrzech
22 maja 2012 roku sześć osób odniosło obrażenia w wyniku wypadku autokaru w Czechach, między wsiami Rovensko a Postrzelmuvek pod Szumperkiem na północy Moraw. Pojazd wypadł z drogi; kierowca najprawdopodobniej stracił nad nim panowanie.
15 lutego 2012 roku jedna osoba zginęła, a siedem zostało lekko rannych w wypadku polskiego autobusu na autostradzie A4 w Saksonii. Pojazd z 49 osobami na pokładzie wpadł w poślizg i uderzył tyłem w filar wiaduktu.
28 listopada 2011 roku autokar, którym podróżowało ponad 40 Polaków, najechał na ciężarówkę ze żwirem na autostradzie A2 koło miasta Porta Westfalica w Nadrenii Północnej-Westfalii. 12 osób odniosło lekkie obrażenia.
26 września 2011 roku 29 polskich turystów wracających z urlopu w Chorwacji zostało lekko rannych w wypadku autokaru w miejscowości Czerna Hora pod Brnem. Pojazd wpadł do rowu.
Do katastrofy ultralekkiego samolotu doszło w sobotę przed południem w rejonie Łowicza (Łódzkie). Samolot z nieustalonych powodów spadł na teren le...
Czarna seria wypadków autokarowych w 2010 roku
4 grudnia 2010 roku 14 osób zostało rannych, w tym trzy ciężko, w wypadku polskiego autokaru liniowego na autostradzie A2 koło Brunszwiku w Niemczech. Autokar jechał do Brukseli.
4 października 2010 roku dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wypadku polskiego busa na autostradzie A2 w okolicach miejscowości Wollin niedaleko Poczdamu, na północnym wschodzie Niemiec.
26 września 2010 roku samochód osobowy uderzył w polski autokar na autostradzie pod Berlinem. Zginęło 14 spośród 47 pasażerów, a 28 osób zostało rannych. Kierująca autem Niemka została skazana przez sąd w Poczdamie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata za nieumyślne spowodowanie wypadku.
1 lipca 2010 roku około 30 osób zostało poszkodowanych w wypadku polskiego autobusu na autostradzie w Bawarii. Pojazd jadący w kierunku Norymbergi zderzył się z ciężarówką.
26 czerwca 2010 roku trzy osoby zginęły, a cztery zostały ciężko ranne w wypadku polskiego furgonu dostawczego na belgijskiej autostradzie E34 w okolicy Antwerpii.
Wypadki polskich turystów w Turcji, Rumunii, Włoszech i Austrii
5 września 2009 roku sześcioro Polaków zostało rannych w wypadku autokaru na autostradzie Stambuł–Ankara. Autobusem podróżowało po Turcji 45 Polaków.
15 sierpnia 2008 roku autokar wiozący 46 polskich uczniów wpadł do rowu na zachodzie Rumunii. Rannych zostało 26 uczniów i bułgarski kierowca autobusu.
27 lipca 2008 roku ponad 20 osób zostało rannych, gdy polski autokar wywrócił się w pobliżu miejscowości San Dona di Piave na północy Włoch. Autobusem podróżowało 71 turystów.
11 lipca 2008 roku sześć osób zginęło i 13 zostało ciężko rannych w katastrofie autokaru z 66 polskimi turystami w pobliżu serbskiej miejscowości Indija, 20 km od Belgradu.
29 marca 2008 roku polski autokar zjechał z autostrady koło miasta Wels w Górnej Austrii i przewrócił się. Jedna osoba zginęła, a około 40 zostało rannych.
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Największe tragiczne katastrofy polskich autokarów we Francji
8 sierpnia 2007 roku polski autobus wywrócił się na zjeździe z autostrady na parking koło Dunkierki w północnej Francji. Zginęły trzy osoby, około 25 zostało rannych.
22 lipca 2007 roku we francuskich Alpach autokar uderzył na zakręcie w barierkę, stoczył się kilkadziesiąt metrów w dolinę rzeki i stanął w płomieniach. Zginęło 26 osób, a 24 zostały ranne. Autokarem podróżowało po europejskich sanktuariach maryjnych 47 pielgrzymów, dwóch kierowców i pilotka. Większość pochodziła z woj. zachodniopomorskiego.
W czerwcu 2007 roku na Węgrzech miał miejsce wypadek polskiego autokaru wiozącego pielgrzymów z ośrodka maryjnego w Medjugorje. Zginęła jedna osoba, a 28 zostało rannych. Kilka dni później w Niemczech w wypadku polskiego autokaru jadącego z Olsztyna do Paryża zostało rannych 9 osób.
Wypadki autobusów z polskimi turystami w Egipcie i Czechach
13 kwietnia 2006 roku w wypadku autokaru z 20 polskimi turystami w Egipcie jedna osoba zginęła, a 9 odniosło obrażenia. Autobus jechał z kurortu Szarm asz-Szajch do Kairu.
14 maja 2005 roku 15 osób zostało rannych, w tym trzy ciężko, kiedy polski autobus spadł z trzymetrowej skarpy w Czechach. Pod jadącym pod górę autokarem zarwało się pobocze. Na wycieczkę jechało z ośrodka w Ustroniu 32 uczestników czwartej edycji Rajdu Poczty Polskiej, głównie rodzice z dziećmi. Dwa tygodnie później 19 polskich turystów, wracających z wycieczki do Chorwacji, zostało lekko rannych w wypadku autokaru, do którego doszło w Mohelnicy niedaleko Szumperka, także w Czechach.
20 stycznia 2005 roku w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w Niemczech na autostradzie na północ od Chemnitz w Saksonii, dziewięć osób zostało ciężko rannych, a 20 odniosło lekkie obrażenia. Autokar jechał z Wałbrzycha do Norymbergi, Augsburga, Ulm i Monachium w Bawarii.
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Tragiczne zdarzenia drogowe z udziałem Polaków w latach 2001-2003
27 października 2003 roku w Egipcie autokar z polskimi turystami, wracając z wycieczki z Kairu do hotelu w Hurghadzie, wypadł z szosy i dachował. Na miejscu zginęło sześciu polskich turystów oraz egipski kierowca i przewodnik, 21 osób zostało rannych.
14 lipca 2002 roku doszło do wypadku polskiego autokaru w Rumunii, w pobliżu miasta Deva, około 400 km od Bukaresztu. Zginęło sześć osób – pięcioro dzieci i osoba dorosła. Rannych zostało kilkanaście osób. Autobus wiózł 47 dzieci na kolonie do Bułgarii.
4 lipca 2002 roku polski autokar jadący na wycieczkę do Włoch i San Marino uległ wypadkowi w Górnej Austrii. Zginęły dwie osoby, a pięć zostało poważnie rannych.
1 lipca 2002 roku 19 polskich turystów zginęło, a 32 odniosło obrażenia, kiedy autokar wiozący pielgrzymów z Lubelszczyzny przewrócił się na rondzie w okolicach Balatonu na Węgrzech.
26 sierpnia 2001 jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w wypadku autokaru w Nowym Mieście nad Wagiem na Słowacji. Chcąc uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka z dużą prędkością samochodem osobowym, autokar zjechał z dwumetrowej skarpy i przewrócił się na bok.
29 lipca 2001 roku w Bułgarii w zderzeniu polskiego autobusu z jadącym przed nim tirem zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Wypadek wydarzył się 50 km na zachód od Sofii, w rejonie miasta Kostenec.