Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię +36 20 472 9502 w sprawie wypadku autokarowego – poinformował w niedzielę na X wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rzecznik resortu podkreślił, że infolinia jest dla bliskich ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Sikorski zaznaczył, że infolinia „chwilami może być przeciążona”.

Reklama Reklama

O wypadku autokaru na autostradzie M3 poinformował w niedzielę jako pierwszy premier Węgier Péter Magyar. W oświadczeniu węgierska policja przekazała, że autokar jechał w kierunku Nyíregyházy na wschodzie Węgier, a do wypadku doszło około godz. 1 w nocy w okolicy miejscowości Mezőkeresztes.

Informację o wypadku potwierdził później szef MSZ. „Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi” – przekazał w mediach społecznościowych. Rzecznik resortu poinformował PAP, że w wypadku zginęło 12 polskich obywateli, a siedmioro kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim.

Szczegóły tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poinformował, że autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia.

Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli. 12 z nich zginęło, siedmioro kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 40 osób odniosło lekkie obrażenia. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu i przewrócił się. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Osoba kierująca autokarem została zatrzymana.