Celem proponowanych zmian jest zwiększenie ochrony interesów konsumentów oraz umożliwienie im podejmowania bardziej świadomych decyzji zakupowych poprzez łatwiejszy dostęp do informacji o rzeczywistym producencie żywności.

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Obecnie, jeśli firma zleca produkcję fabryce zewnętrznej, na etykiecie wystarczy podanie danych podmiotu zamawiającego. Nazwa rzeczywistego zakładu produkcyjnego nie musi się tam znaleźć.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych przewiduje obowiązek informowania na opakowaniach żywności o podmiocie, który faktycznie wyprodukował dany produkt. Zmiana ma dotyczyć przede wszystkim środków spożywczych sprzedawanych pod markami własnymi sieci handlowych, w przypadku których na opakowaniu często znajdują się dane dystrybutora, a nie rzeczywistego wytwórcy.

Koniec z ukrywaniem producentów marek własnych. Szczegóły projektu resortu rolnictwa

Zgodnie z projektem, jeżeli dystrybutor wskazany na oznakowaniu produktu nie jest jego producentem, na opakowaniu trzeba będzie podać nazwę oraz adres podmiotu, który faktycznie wytworzył środek spożywczy. Informacja ma być poprzedzona określeniem „Producent”. Jeżeli producent nie prowadzi działalności na terytorium UE lub państw EFTA, konieczne będzie podanie nazwy i adresu importera, wraz z określeniem „Importer na rynek UE”.

Projekt określa również sposób prezentacji tych informacji. Dane rzeczywistego producenta lub importera mają być umieszczone na białym tle, czarną czcionką, której rozmiar nie będzie mógł być mniejszy niż czcionka wykorzystana do przedstawienia danych dystrybutora. Informacje mają zostać umieszczone w czarnej prostokątnej ramce, której powierzchnia nie może być mniejsza niż 50 proc. powierzchni znaku towarowego produktu.

Jak wynika z projektu, nowe rozwiązania mają odpowiadać na oczekiwania konsumentów oraz polskich rolników, zwiększając przejrzystość rynku i ułatwiając identyfikację podmiotów odpowiedzialnych za wytworzenie produktów.

Projekt przewiduje sześciomiesięczny okres dostosowawczy od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Jednocześnie produkty oznakowane na dotychczasowych zasadach przed wejściem nowych przepisów w życie i wprowadzone do obrotu do 30 listopada 2028 r. będą mogły pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.