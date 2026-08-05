Prokuratura umorzyła pozostałe pięć wątków śledztwa ws. tzw. zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej; oznacza to zakończenie w całości tego postępowania. Zachowanie władz polskich nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej – podkreślił rzecznik PK Przemysław Nowak.

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Zdrada dyplomatyczna w związku z katastrofą smoleńską. Śledztwo umorzone

Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił na środowej konferencji prasowej, że „śledztwo prowadzone przez 10 lat wykazało, że zachowanie władz polskich w kwietniu i maju 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej”.

– W tym w szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru – powiedział prok. Nowak.

W marcu wydano dwa postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanej zdrady dyplomatycznej. Postanowienie o umorzeniu pozostałych pięciu wątków, o którym poinformowano w środę – stanowi decyzję kończącą postępowanie w całości.

10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.