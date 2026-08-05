Warszawa, 05.08.2026. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak podczas konferencji prasowej
Briefing dot. umorzenia śledztwa dotyczącego tzw. zdrady dyplomatycznej w związku ze współpracą z Federacją Rosyjską przy badaniu katastrofy smoleńskiej.
Prokuratura umorzyła pozostałe pięć wątków śledztwa ws. tzw. zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej; oznacza to zakończenie w całości tego postępowania. Zachowanie władz polskich nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej – podkreślił rzecznik PK Przemysław Nowak.
Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił na środowej konferencji prasowej, że „śledztwo prowadzone przez 10 lat wykazało, że zachowanie władz polskich w kwietniu i maju 2010 roku nie wyczerpywało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej”.
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– W tym w szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru – powiedział prok. Nowak.
W marcu wydano dwa postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanej zdrady dyplomatycznej. Postanowienie o umorzeniu pozostałych pięciu wątków, o którym poinformowano w środę – stanowi decyzję kończącą postępowanie w całości.
10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.
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