Wybrany przez Sejm na początku września Maciej Berek złożył 14 października – podczas uroczystości w Sejmie – ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to „wobec prezydenta”. Berek udał się też do biura Kancelarii Prezydenta, gdzie - jak mówił - „złożył ślubowanie sędziego TK w formie prawnie dopuszczalnej i takiej, która faktycznie była możliwa”.

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Następnie Berek przyjechał do siedziby Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski rozmawiał wtedy z Berkiem, ale - jak informował - nie dopuścił go do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, że uznaje on środowe ślubowanie „za złożone w jego obecności”. Święczkowski zapewniał wtedy, że pismo do prezydenta w tej sprawie skieruje jeszcze tego samego dnia.

Nawrocki nie uznaje ślubowania Berka

We wtorek rzeczniczka prasowa TK poinformowała PAP, że do TK w poniedziałek wpłynęło pismo szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, który „przedstawił stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego w niniejszej sprawie”.

Jak przekazała Ścibor w tym piśmie wskazano, że zawarte w art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów TK - mówiącym o ślubowaniu sędziego TK - „sformułowanie »wobec Prezydenta« oznacza wymóg złożenia przez osobę wybraną na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego ślubowania w obecności (fizycznej) Prezydenta RP”. Dodano, że „jednocześnie brzmienie tego przepisu wyłącza możliwość, żeby ślubowanie to składać w inny sposób, bez udziału Prezydenta RP”.

Ponadto – jak przekazała rzeczniczka TK – w piśmie z KPRP podkreślono, że „zachowanie tej formy stanowi element konieczny prawidłowego dokonania czynności”.

„W konsekwencji złożenie ślubowania w siedzibie Sejmu w obecności Marszałka Sejmu i Marszałkini Senatu, przy jednoczesnym braku Prezydenta RP nie może być uznane za równoważne złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP”– dodano.

„Jednoznacznie poinformowano również, że »pan Maciej Berek wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego TK takiego ślubowania wobec urzędującego Prezydenta nie złożył«. Oznacza to, że nie nawiązał stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego” - przekazała PAP Ścibor.

Prezydent Nawrocki o ślubowaniu sędziów TK

W połowie października prezydent Nawrocki pytany w Polsat News o kwestię nieprzyjęcia ślubowania od Berka podkreślał, że „jeśli są wątpliwości formalne”, ma on „obowiązek nie przyjmować (...) przysięgi od pana ministra Berka”.

- Szczególnie po tym, jeśli zdecydował się powtórzyć scenariusz istnego cyrku, a więc przyjmowania zaprzysiężenia przez osobę do tego nieuprawnioną konstytucyjnie i prawnie, czyli przed marszałkiem Sejmu – mówił prezydent.

Wątpliwości Kancelarii Prezydenta budziła kwestia, czy Berek - do niedawna minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu - spełnia stawiane sędziemu TK wymogi formalne, związane m.in. z odpowiednim stażem pracy w zawodzie radcy prawnego.

Tydzień temu, po wręczeniu nominacji sędziowskich i asesorskiej, prezydent Nawrocki podkreślał, że „nie ma innej drogi w Polsce, nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią, jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta RP, a więc w obecności prezydenta RP”.

Natomiast Berek przypominał przed tygodniem w wywiadzie dla „GW”, że po złożeniu ślubowania w Sejmie przekazał Święczkowskiemu dokumenty, a ten poinformował go, że musi zapytać prezydenta, co w tej sytuacji zrobić. Na pytanie, czy w ocenie prezesa TK pracami Trybunału kieruje Karol Nawrocki, Berek odparł: „Nie wiem. Pan sędzia Święczkowski powiedział, że musi wystąpić do pana prezydenta i uzyskać odpowiedź, co w tej sytuacji może zrobić. Z całą pewnością prezes nie dokonuje samodzielnie oceny prawnej ani oceny ustrojowej”.

Premier Donald Tusk zapewniał w połowie października, że Trybunał Konstytucyjny „zacznie swoją pracę w kształcie konstytucyjnym, czy się to komuś podoba, czy nie, i będzie wydawał werdykty”.