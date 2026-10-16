Na początku września Sejm wybrał Macieja Berka, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest on ósmą osobą wybraną do TK w obecnej kadencji parlamentu. Prezydent Karol Nawrocki odebrał dotychczas ślubowanie od trojga spośród wybranych sędziów.

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Przez blisko miesiąc Maciej Berek na próżno czekał na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość złożenia ślubowania. Ostatecznie w środę złożył je w Sejmie, deklarując, że czyni to „wobec prezydenta”. Potem przekazał do Kancelarii Prezydenta dokumenty notarialnie potwierdzające złożenie ślubowania.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie zgodził się jednak na dopuszczenie Berka do orzekania. Uzależnił swoją decyzję od uzyskania od prezydenta potwierdzenia, że uznaje on ślubowanie za złożone w jego obecności. Karol Nawrocki stwierdził natomiast, że nie wie, przed kim Berek składał przysięgę, ale „na pewno nie przed prezydentem RP”.

Podobna sytuacja dotyczy czworga innych sędziów wybranych do TK. 9 kwietnia, podczas uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu, złożyli oni ślubowanie, używając formuły „wobec prezydenta”. Dokumenty potwierdzające tę czynność przekazali następnie Kancelarii Prezydenta, po czym udali się do siedziby Trybunału. Również oni nie zostali dopuszczeni do orzekania.

Jak rozwiązać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego

Polska Agencja Prasowa zapytała kilku sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o możliwe sposoby zakończenia sporu. Na pytania odpowiedział prof. Piotr Tuleja, który zasiadał w TK w latach 2010–2019.

– Żeby podobnych kryzysów w przyszłości uniknąć, prezydent powinien wykonywać funkcje strażnika przestrzegania konstytucji, do czego go wprost zobowiązuje art. 126 ust. 2 konstytucji, mówiący o tym, że prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji – wskazał prof. Piotr Tuleja.

Były sędzia TK dodał, że „jeżeli prezydent zacznie uznawać swoje obowiązki konstytucyjne, konsekwencją będzie przyjęcie ślubowania od wszystkich wybranych przez Sejm sędziów”. – Jeżeli jednak prezydent narusza konstytucję, nie ma pola, żeby taki organ jak TK zaczął działać w szybkiej perspektywie – zaznaczył.

Tuleja wskazał jednocześnie alternatywną drogę rozwiązania problemu. W jego ocenie Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK mogłoby podjąć decyzję o dopuszczeniu do orzekania wszystkich sędziów wybranych przez Sejm, również tych, którzy złożyli ślubowania w parlamencie.

– Moim zdaniem ślubowania wszystkich sędziów zostały skutecznie złożone, więc Zgromadzenie Ogólne powinno dopuścić tych sędziów do orzekania – powiedział.

Jak zaznaczył, zwołanie Zgromadzenia Ogólnego nie musi być wyłącznie domeną prezesa lub wiceprezesa TK. W określonych okolicznościach inicjatywę mógłby przejąć sędzia z najdłuższym stażem. Warunkiem byłaby sytuacja, w której zwołanie zgromadzenia jest konieczne, a prezes Trybunału nie podejmuje takiego działania. Zdaniem Tulei obecnie ten warunek został spełniony.

Były sędzia TK Piotr Tuleja: Nawrocki nie ma prawa domagać się od Berka dodatkowej dokumentacji

Były sędzia TK odniósł się również do zastrzeżeń Kancelarii Prezydenta dotyczących kwalifikacji Macieja Berka. Szef KPRP Zbigniew Bogucki wskazywał, że brak dodatkowej dokumentacji potwierdzającej wykonywanie przez Berka przez dziesięć lat obowiązków radcy prawnego jest powodem, dla którego prezydent wstrzymuje się z przyjęciem jego ślubowania.

Tuleja przypomniał, że w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. wskazano obowiązek niezwłocznego przyjmowania przez prezydenta ślubowań od sędziów wybranych przez Sejm. Jednocześnie orzeczenie przewidywało sytuacje, w których przyjęcie ślubowania może zostać wstrzymane. Dotyczy to na przykład wyboru osoby, która nie jest prawnikiem, lub uchwały o wyborze obarczonej wadą prawną.

– Potwierdzanie warunków, które powinien spełniać sędzia TK, należy do instytucji, która te warunki może potwierdzić w sposób przewidziany przez prawo. Czyli np. to, czy sędzia jest doktorem habilitowanym, potwierdza Rada Doskonałości Naukowej, a to, czy sędzia jest adwokatem lub radcą prawnym i wykonywał ten zawód, potwierdza odpowiednia rada samorządu zawodowego, adwokacka lub radcowska – wytłumaczył Tuleja.

Stąd, zdaniem Tulei, w przypadku Macieja Berka prezydent nie powinien się interesować tym, czy spełnił on wymóg formalny, bo zostało to potwierdzone przez odpowiednią izbę radców prawnych. – To nie jest przypadek, o którym mówił TK w orzeczeniu z 2015 roku – podkreślił były sędzia TK.

Były sędzia TK Wiesław Johann: Spór o Trybunał Konstytucyjny jest sporem politycznym

Na temat sytuacji wokół obecnego TK odmówił komentarza inny sędzia Trybunału w stanie spoczynku Leon Kieres (zasiadał w TK w latach 2012-21). Z kolei Wiesław Johann, sędzia TK w latach 1997-2006 przyznał w rozmowie z PAP, że spór o Trybunał jest sporem politycznym, a nie prawnym, więc instrumenty prawne mają w nim ograniczone zastosowanie.

Przyznał, że kiedy sam zasiadał w TK, sędziowie potrafili się porozumieć co do tego, że ich głównym zadaniem jest badanie zgodności prawa z konstytucją, nawet jeśli różnili się politycznie. – Byliśmy w stanie się dogadać np. z sędzią Zdzisławem Czeszejko-Sochackim, w przeszłości związanym z PZPR, choć różniły nas poglądy. To były złote czasy Trybunału – powiedział Johann.