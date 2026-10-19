Jak poinformował w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny, decyzja Bogdana Święczkowskiego ma związek z oświadczeniem opublikowanym w piątek. Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm obecnej kadencji zapowiada w nim podjęcie „wszystkich przewidzianych prawem działań”, by przywrócić zgodne z prawem funkcjonowanie TK. Ich zdaniem zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego tylko trojga z nich to „arbitralna próba selekcji sędziów TK” ze strony prezydenta Karola Nawrockiego.

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Wskazano, że wszyscy sędziowie powinni być „niezwłocznie dopuszczeni do orzekania i podjąć pracę”. Podstawa do tego – jak zaznaczono – wynika z wybrania ich przez Sejm zgodnie z Konstytucją RP oraz ze „złożenia ślubowania wobec Prezydenta”. Jak dodano, możliwość orzekania „od ponad siedmiu miesięcy blokuje swoim postępowaniem Sędzia Bogdan Święczkowski”.

Pięcioro sędziów nie zostało dopuszczonych do orzekania

Spośród ośmiorga sędziów wybranych przez Sejm w obecnej kadencji troje – Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek i Sławomir Patyra – złożyło ślubowanie w obecności prezydenta, po otrzymaniu zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.

Pozostała piątka: Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Maciej Berek, złożyła ślubowania w Sejmie, a następnie przekazała ich teksty do Kancelarii Prezydenta RP z podpisami poświadczonymi notarialnie. Kancelaria Prezydenta stoi na stanowisku, że nie spełnia to wymogu złożenia ślubowania „wobec prezydenta”. Prezes TK nie dopuścił tej piątki do orzekania.

Kierownictwo Trybunału uznaje za sędziów TK spośród osób wybranych w tym roku wyłącznie troje, które złożyły ślubowania w obecności prezydenta.

W tle postępowanie dyscyplinarne i spór kompetencyjny

We wrześniu TK informował o wszczęciu postępowania, które może zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec Bentkowskiej, Szostka i Patyry. Według Trybunału ma ono wyjaśnić m.in. okoliczności zawiadomienia o przestępstwie, którego – zdaniem kierownictwa TK – nie popełnili pracownicy instytucji, a także odmowy orzekania i udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Piątkowe oświadczenie dołączono również do akt wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między głową państwa a Sejmem. Wniosek wpłynął do Trybunału w kwietniu i dotyczy procedury składania ślubowań przez sędziów TK w Sejmie. Termin jego rozpatrzenia nie został dotychczas wyznaczony.