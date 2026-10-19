Europoseł PiS Adam Bielan odniósł się w Radiu ZET do wypowiedzi Pete’a Hegsetha, który zakwestionował udział sojuszników Stanów Zjednoczonych w działaniach wojskowych w Afganistanie. Polityk podkreślił, że Polska poniosła podczas tej operacji znaczące straty.

Polska straciła podczas tej wojny ponad 40 żołnierzy, łącznie sojusznicy stracili ponad 1000 osób, no i mam nadzieję, że Hegseth nie miał na myśli naszego kraju powiedział Bielan.

Adam Bielan o słowach Pete’a Hegsetha

Przypomniał również o marcowej uroczystości z udziałem Donalda Trumpa i Pete’a Hegsetha. Prezydent USA pośmiertnie odznaczył wówczas Amerykanina, który uratował polskiego żołnierza. Podczas ceremonii Trump mówił także o polsko-amerykańskim sojuszu.

Mam nadzieję, że nie o Polskę Hegsethowi chodziło powtórzył europoseł.

Prowadzący zapytał go również o stanowisko szefa Kancelarii Premiera Jana Grabca, który uważa, że amerykański sekretarz wojny powinien przeprosić polskich żołnierzy.

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Bielan nie zgodził się z takim żądaniem. Zwrócił uwagę, że Hegseth nie wymienił Polski w swojej wypowiedzi.

Pan Grabiec powinien unikać takich sformułowań, kiedy negocjujemy bazę amerykańską stwierdził.

Zdaniem europosła PiS Polska powinna unikać sporów z przedstawicielami amerykańskiej administracji podczas rozmów dotyczących utworzenia stałej bazy wojskowej USA.

Adam Bielan o sankcjach na Rosję. „Trump chce zmusić Putina do negocjacji”

W drugiej części rozmowy polityk został zapytany o decyzję Donalda Trumpa dotyczącą sankcji wobec Rosji. Przyznał, że nie popiera ich zawieszania, ale przekonywał, że amerykański prezydent wykorzystuje groźbę nowych restrykcji jako narzędzie nacisku na Władimira Putina.

Chciałbym, żeby sankcje nie były zawieszone, ale Trump, wbrew temu, co często można przeczytać w europejskich mediach, nie zniósł starych sankcji, tylko odsunął. Według Rubio 60 dni, wstrzymanie nowych, najpotężniejszych w historii sankcji, które można określić jako bombę atomową powiedział Bielan.

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Myślę, że liczy na to, że groźbą sankcji zmusi Putina do tego, by zasiadł przy stole negocjacyjnym dodał.

Europoseł podkreślił, że opowiada się za możliwie najostrzejszymi sankcjami wobec Rosji. Jednocześnie skrytykował Unię Europejską za niewystarczające, jego zdaniem, ograniczenie relacji gospodarczych z Moskwą.

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Apeluję do UE, by wprowadziła sankcje jak najostrzejsze, bo dziś one ciekną jak durszlak. UE znacznie więcej zapłaciła Putinowi od 2022 roku niż przekazała Ukrainie stwierdził.

Bielan przekonywał także, że obecne amerykańskie sankcje wobec Rosji najsurowsze w historii, a Donald Trump ogranicza rosyjskie wpływy w różnych regionach świata.