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Antoni Macierewicz, Jacek Kurski i Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Lider PiS takie działania podejmował już nie raz i zwykle skutecznie. Wyprowadzanie ludzi na ulice ma w jego przypadku długą tradycję. Zaczęło się już w styczniu 1993 r., kiedy Jarosław Kaczyński z kolegami z Porozumienia Centrum palił przed Belwederem kukłę urzędującego prezydenta Lecha Wałęsy. Zważywszy, że jeszcze półtora roku wcześniej pracował jako jeden z jego najbliższych współpracowników, można te zdarzenia potraktować jak wzruszający dowód lojalności wobec byłego szefa.
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