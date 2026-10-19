Dzień po konwencji w warszawskim Palladium, na której Mateusz Morawiecki przekonywał, że bez Rozwoju Plus nie da się zbudować dobrego rządu w 2027 r., były premier był już w trasie. Tak jest od wielu tygodni, gdy jeździ do miejsc, w których – jak się wydaje – leży klucz do sukcesu jego stowarzyszenia. Morawiecki ewidentnie stawia na Polskę lokalną – w niedzielę pojechał do Chojnic, Szczecinka, Strzelec Krajeńskich, Leszna i Kuźnicy Czeszyckiej.