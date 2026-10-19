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Mateusz Morawiecki chce być antypartią. Z CRM-em do zarządzania strukturami

Były premier od dawna chce być języczkiem u wagi. Ale nowy jest sposób, w jaki chce to osiągnąć: jako swoista antypartia, zwrócona ku Polsce lokalnej. Jej sercem jest system CRM, który pozwala budować struktury i śledzić ich działania. „Rzeczpospolita” poznała szczegóły nowej struktury.

Publikacja: 19.10.2026 14:12

Były premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia programowego „Plan dla Polski” w ramach Konwencj

Były premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia programowego „Plan dla Polski” w ramach Konwencji Stowarzyszenia Rozwój Plus w Warszawie, 17 października 2026 r.

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Michał Kolanko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega strategia „antypartii” i dlaczego jej celem jest Polska lokalna.
  • Jakie nowoczesne narzędzie, inspirowane kampaniami w USA, stanowi serce nowego ruchu politycznego.
  • Jakie konkretne rozwiązania finansowe mają zniwelować nierówności między regionami.
  • Co jest największym paradoksem i kluczowym ryzykiem dla politycznego projektu Mateusza Morawieckiego.
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Dzień po konwencji w warszawskim Palladium, na której Mateusz Morawiecki przekonywał, że bez Rozwoju Plus nie da się zbudować dobrego rządu w 2027 r., były premier był już w trasie. Tak jest od wielu tygodni, gdy jeździ do miejsc, w których – jak się wydaje – leży klucz do sukcesu jego stowarzyszenia. Morawiecki ewidentnie stawia na Polskę lokalną – w niedzielę pojechał do Chojnic, Szczecinka, Strzelec Krajeńskich, Leszna i Kuźnicy Czeszyckiej.

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