Kilku dostawców treści medialnych otrzymało w poniedziałek wiadomość e-mail z pogróżkami o podłożeniu ładunków wybuchowych w ponad 70 placówkach edukacyjnych na terenie Węgier — poinformowała w swoim oświadczeniu węgierska policja.

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Groźby ataków bombowych na szkoły pojawiły się dziś także w Irlandii Północnej, o czym informowaliśmy na łamach rp.pl. W tamtym przypadku północnoirlandzkie służby powiązały anonimowych autorów gróźb z islamskimi terrorystami.

Bomby w szkołach. Węgierska policja bada groźby ataku na 70 placówek

Policja wszczęła dochodzenie i zaapelowała do wszystkich osób, które otrzymają podobną wiadomość, o niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb.

Jedną z placówek, których dotyczy wiadomość, jest szkoła podstawowa w Segedynie – podał portal Telex. Według portalu Heol.hu służby zarządziły ewakuację szkoły sportowej w Egerze. Z kolei portal Boon.hu, powołując się na policję, poinformował, że w komitacie Borsod-Abauj-Zemplen incydent dotknął trzy placówki.

Według portalu 24.hu wiadomość rozpoczynała się słowami: „Dziś jest dzień zemsty”, po czym następowała lista placówek, w tym kilku znajdujących się w Budapeszcie. W treści wiadomości zapowiadano, że do eksplozji ma dojść w poniedziałek między godziną 10.00 a południem.

Policja poinformowała, że jak dotąd w żadnej instytucji nie znaleziono materiałów wybuchowych.