W poniedziałkowy poranek 19 października do 160 szkół w Irlandii Północnej dotarły groźby podłożenia materiałów wybuchowych. Groźby te, jak przekazał minister edukacji Paul Givan, nie są uznawane za wiarygodne.

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Alarmy bombowe w szkołach w Irlandii Północnej

– Dziś rano 160 szkół otrzymało groźby – jak się wydaje, ze strony islamistów – zapowiadające wprowadzenie w naszym kraju prawa szariatu. W wiadomościach stwierdzono również, że na terenie tych placówek znajdują się niebezpieczne ładunki, a całość podpisano słowami »Allah Akbar« – powiedział Givan, cytowany przez The Independent.

Jak poinformował Givan, sprawa została przekazana policji. Północnoirlandzkie organy odpowiedzialne za edukację prowadzą od rana pilne rozmowy z funkcjonariuszami.

Groźby ataków i wprowadzenia Szariatu. Minister edukacji: nie ma potrzeby zamykania szkół

– Na obecnym etapie zalecenie dla szkół jest takie, żeby nie traktować tego jako realnego zagrożenia. Rozumiem oczywiście, że sytuacja ta wywołała duży niepokój – stwierdził Givan. Północnoirlandzki minister edukacji wskazał, że część szkół po otrzymaniu tych gróźb kazała uczniom zostać w domu, co ocenił jako niepotrzebne zakłócenie nauczania. Zalecił jednocześnie szkołom skontaktowanie się z lokalnymi jednostkami policji. Jego zdaniem, dopóki na terenie placówki nie zostałby zidentyfikowany ewentualny obiekt budzący podejrzenia, nie ma powodów do dalszych kroków, w tym do zamykania placówek.

– Jestem ogromnie rozczarowany faktem, że niektóre szkoły musiały się zamknąć. Choć nie postrzegamy tej sytuacji jako realnego zagrożenia, z pewnością była ona uciążliwa i bardzo przykra – dodał Givan.