Jak przemysł zbrojeniowy wpływa na rozwój

Jestem zwolennikiem tezy, że przemysł zbrojeniowy, przemysł obronny powinien się stawać w coraz większym stopniu impulsem rozwojowym dla całego przemysłu i całej gospodarki. Mamy około 100 zakładów rozsianych po całej Polsce, mamy też przekonanie o wpływie na lokalne ośrodki przemysłowe, na różne społeczne. Będziemy chcieli zamówić specjalny raport, który w perspektywie kolejnych 4-5 miesięcy pokaże nam rzeczywisty wpływ przemysłu obronnego na rozwój gospodarczy – mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

