Jacek Nizinkiewicz będzie rozmawiał z Aleksandrem Kwaśniewskim o tym czy Rosja jest dziś groźniejsza niż rok temu. Byłego prezydenta spytamy też o słowa Karola Nawrockiego, który w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” mówił m.in.: - Mam trochę żalu do nieodpowiedzialnych polityków, którzy straszą Polaków wojną z powodów czysto politycznych, sondażowych. Ktoś, kto ma w sobie polską duszę, nosi w sobie pamięć o wielowiekowym zagrożeniu ze strony Rosji, nie może być zdziwiony. Nie możemy jednak pozwolić, by świadomość tego zagrożenia przerodziła się w paraliżujący strach, który osłabia naszą odporność i zdolność do działania. Ci zaś, którzy dali się nabrać na to, że Rosja się zmieniła i trzeba z nią współpracować taką, jaka jest, mogą czuć zaskoczenie dzisiejszą sytuacją. Ja takie podejście zawsze traktowałem jako naiwność.

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Program będzie można obejrzeć na kanale „Rzeczpospolitej” na Youtube, a także na stronie rp.pl.