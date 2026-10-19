Takie wnioski płyną z dwóch sondaży, których wyniki opublikowano 19 października.

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Sondaże z Brazylii: Luiz Inácio Lula da Silva dogania Flávia Bolsonaro

Według badania pracowni Nexus na zlecenie banku BTG Pactual Bolsonaro może obecnie liczyć na 46,5 proc. głosów, a Lula na 45,9 proc. W sondażu tej samej pracowni z 13 października senator uzyskał 47,9 proc. poparcia, a urzędujący prezydent 45,1 proc., co oznacza, że w ciągu tygodnia przewaga senatora nad urzędującym prezydentem zmniejszyła się z 2,8 punktu procentowego do 0,6 punktu procentowego.

Z kolei sondaż AtlasIntel, przeprowadzony na zlecenie agencji Bloomberga, daje Bolsonaro 49,8 proc. poparcia, a Luli 47,6 proc. W poprzednim badaniu tej pracowni z 9 października wyniki wynosiły odpowiednio 51,1 proc. i 45,7 proc. Tym samym przewaga Bolsonaro zmniejszyła się z 4,4 punktu procentowego do 2,2 punktu procentowego.

Badanie Nexus przeprowadzono w dniach 16–18 października na próbie 2002 osób, a margines błędu wynosi 2 pkt. proc. W sondażu AtlasIntel z 13–18 października uczestniczyło 4998 respondentów, a margines błędu wynosi 1 pkt proc. Wyniki obu badań przytoczyła agencja Reutera.

Lula walczy o czwartą kadencję, Flávio Bolsonaro chce iść w ślady ojca

Bolsonaro i Lula zmierzyli się 18 października w pierwszej z serii debat zaplanowanych przed drugą turą wyborów. Spotkanie obfitowało w ostre wymiany zdań i nawiązania do afer korupcyjnych.

80-letni Lula uznawany jest za ikonę południowoamerykańskiej lewicy. Urzędujący prezydent kraju ubiega się o czwartą kadencję – przed obecną, kończącą się kadencją, był prezydentem również w latach 2003–2011. Od wyniku wyborów zależeć będzie, czy największy kraj Ameryki Łacińskiej dołączy do rosnącej grupy państw regionu, w których władzę sprawuje prawica sympatyzująca z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Flávio Bolsonaro to syn Jaira Bolsonaro, poprzedniego prezydenta Brazylii, który w wyborach z 2022 roku przegrał z Lulą, a obecnie odsiaduje w areszcie domowym wyrok 27 lat więzienia oskarżony o próbę zamachu stanu w związku z zamieszkami wywołanymi w Brasilii przez jego zwolenników na początku 2023 roku.