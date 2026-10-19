Musimy mieć własne technologie

Jeżeli nie pojawią się perturbacje, zdolności produkcyjne zostaną zbudowane i w pozytywnym scenariuszu nasz przemysł wypełni zapotrzebowanie polskiej armii. Dużą wartością będzie to, że powstaną kompetencje, które pozwolą też na utrzymywanie sprzętu, który trafi na wyposażenie wojska. Natomiast wybiegając w odleglejszą przyszłość, wydaje się, że powinniśmy skupić się na wątkach związanych z samym rozwojem technologii. Dzisiaj w wielu przypadkach mówimy inwestycjach, które nawet jeśli powstają w naszych polskich spółkach są zaciągnięciem technologii z zewnątrz – mówi Łukasz Kościjańczuk, partner w Crido.

