Pieniędzy nie można wydawać lekkomyślnie

Dopiero historia pokaże, jak zakończy się ten okres finansowania, który ma swój finał w 2030 roku. Mamy eksplozję rynku w obszarze obronności i bezpieczeństwa związane z finansowaniem. W tej chwili pojawiło się ponad 100 miliardów złotych rocznie, które trzeba zagospodarować celowo, oszczędnie, świadomie i gospodarnie. Nie można sobie pozwalać na lekkomyślne wydawanie pieniędzy, nie analizując rzeczywistych kosztów produkcji z ewentualną marżą związana z rozwojem przedsiębiorstwa. Pieniędzy jest dużo, zadań jest również dużo, powstaje też pytanie, jak skorzystać z dodatkowych źródeł środków finansowych, jak na przykład programy w Europejskiej Agencji Obrony – mówi Adam Januszko, prezes Niewiadów Polska Grupa Militarna.

