Policja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
W komunikacie opublikowanym w czwartek na stronie Trybunału Konstytucyjnego wskazano, że podejmowanie czynności wobec obywateli, w tym sędziów i pracowników TK, wymaga jasnego wskazania ich podstaw prawnych oraz rzeczywistych przyczyn. „Działania funkcjonariuszy Policji nie mogą mieć charakteru arbitralnego ani prowadzić do wywierania nieuzasadnionej presji na osoby wykonujące obowiązki służbowe w konstytucyjnym organie państwa” - dodano.
W swoim piśmie Prezes TK Bogdan Święczkowski domaga się od Komendanta Głównego Policji wyjaśnienia faktycznych i prawnych podstaw podejmowanych przez funkcjonariuszy czynności. Oczekuje również wskazania, kto podjął decyzję o ich przeprowadzeniu i na jakiej podstawie.
„Poszanowanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłości jego sędziów oraz praw pracowników wymaga, aby wszelkie działania organów państwa były podejmowane na podstawie i w granicach prawa. Okoliczności budzące wątpliwości muszą zostać rzetelnie wyjaśnione, a odpowiedzialne za nie organy powinny przedstawić pełną i jednoznaczną informację o podjętych działaniach” - napisano w komunikacie.
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