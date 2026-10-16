Podczas gaszenia pożaru magazynu należącego do firmy handlującej częściami do maszyn rolniczych ogień odciął drogę dwóm strażakom. Obaj zostali ewakuowani z płonącego budynku, jednak mimo podjętych działań, nie udało się uratować ich życia – pprzekazał portalowi Rzeszów News starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Ofiary śmiertelne to strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku.

Pożar w Nisku gaszą aż 24 zastępy strażaków 

Według lokalnego portalu Rzeszów News zgłoszenie o pożarze wpłynęło w piątek około godziny 8.00. Ogień objął obiekt firmy zajmującej się handlem częściami do maszyn rolniczych. Gaszenie ognia miały utrudniać łatwopalne materiały zgromadzone w magazynie. Zagrożenie dotyczyło również pobliskich budynków mieszkalnych. 

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Na miejsce skierowano 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ochotników z powiatu niżańskiego, łańcuckiego, stalowowolskiego i leżajskiego. Na miejsce udała się również specjalna grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Jeszcze tuż przed godziną 11. pożar nie był opanowany.  

Straż pożarna nie ma informacji, by w wyniku pożaru poszkodowane zostały inne osoby.  

Kondolencje od polityków dla rodzin strażaków 

„Wielka tragedia. Dwóch strażaków zginęło tragicznie podczas akcji w Nisku. Śp. Bartłomiej i Śp. Wojciech ponieśli najwyższą cenę, wypełniając swoje zadania do samego końca. Składam najszczersze kondolencje Rodzinom, Bliskim oraz Współpracownikom Cześć Ich pamięci! ” - napisał w serwisie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. 

Godzinę później wpis z kondolencjami zamieścił na X prezydent Karol Nawrocki. „Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci dwóch strażaków, którzy zginęli podczas akcji gaśniczej w Nisku. Do końca wierni swojej służbie, stawili czoła żywiołowi, narażając własne życie. Ich poświęcenie pozostanie świadectwem najwyższej odwagi i oddania drugiemu człowiekowi. Dziękuję Im za ofiarną służbę Polsce i Polakom, za odwagę i gotowość do niesienia pomocy nawet za cenę własnego życia. Rodzinom i Bliskim tragicznie zmarłych oraz całej społeczności strażaków składam wyrazy najgłębszego współczucia. Cześć Ich pamięci!”