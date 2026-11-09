Unn-Britt i Tom Folvik z Norwegii przyjechali do Krakowa na weekend. Kobieta jest pielęgniarką anestezjologiczną. Natomiast jej mąż przez 40 lat pracował w norweskiej straży pożarnej, z czego 20 lat jako ratownik medyczny.

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Małżeństwo z Norwegii pomagało ofiarom ataku w Krakowie

W sobotę 7 listopada w trakcie gdy doszło do zamachu w Krakowie norweskie małżeństwo przebywało wraz ze znajomymi w jednej z restauracji na Rynku Głównym. Początkowo uznali huki dobiegające z rynku za fajerwerki. Szybko jednak zrozumieli, że to w rzeczywistości odgłosy strzelaniny.

– Byłem w siłach zbrojnych i strzelałem z broni automatycznej. Wiem, jak to brzmi – powiedział Tom w rozmowie z „VG”.

Gdy małżeństwo zorientowało się, że w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym jest wielu poszkodowanych, nie wahało się i ruszyło na pomoc.

Unn-Britt pomogła kobiecie postrzelonej w klatkę piersiową.

- Myślę, że uratowała jej życie – przyznał Tom.

Mężczyzna udzielił z kolei pomocy innej poszkodowanej, w której ciele znalazło się wiele odłamków szkła z szyby rozbitej w wyniku strzelaniny.

- Po pewnym czasie byliśmy jedynymi osobami, które znajdowały się wewnątrz policyjnego kordonu. Kiedy przyjechali policjanci, zapytali, czy możemy nadal pomagać - opowiedział Tom w rozmowie z serwisem.

Dodał, że jeszcze długo pomagali przy poszkodowanych, po czym wrócili do restauracji. Wkrótce zjawili się w niej policjanci, którzy wezwali ich na przesłuchanie do pobliskiego komisariatu. Tam byli przesłuchiwani przez ok. trzy godziny, a następnie zostali odwiezieni przez policjantów do swojego miejsca zakwaterowania.

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Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych dziękuje wszystkim, którzy pomagali poszkodowanym po ataku w Krakowie

Uznanie dla postawy norweskiego małżeństwa wyraziła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP). W specjalnym komunikacie opublikowanym 9 listopada wyraziła wdzięczność dla osób ratujących poszkodowanych w sobotnim ataku. Podkreśliła, że „[…] poruszająca jest postawa Unn-Britt Folvik, pielęgniarki anestezjologicznej z Norwegii, która wraz z mężem Tomem Folvikiem, posiadającym doświadczenie w ratownictwie medycznym, pomagała osobom rannym.

NIPiP w swoim komunikacie wyraziła również uznanie dla postawy pielęgniarki z Jarocina, pani Iwony Kościelnej, oraz chirurgów ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prof. Michała Pędziwiatra i dr. Mateusza Wierdaka, którzy również pomagali poszkodowanym.

Ponadto NIPiP podziękowała wszystkim zaangażowanym w pomoc służbom, mieszkańcom Krakowa oraz przypadkowym świadkom. Szczególnie podkreśliła przy tym postawę dwóch policjantów, którzy ujęli sprawcę, starszego posterunkowego Jakuba Kulika oraz starszego posterunkowego Artura Morańskiego.

„Te dramatyczne wydarzenia przypominają, że służba drugiemu człowiekowi nie kończy się wraz z dyżurem. Bycie medykiem, podobnie jak służba w Policji, wiąże się z odpowiedzialnością, która wykracza poza godziny pracy. To wiedza, odwaga, gotowość do działania i troska o drugiego człowieka, szczególnie wtedy, gdy zagrożone jest jego życie” – zaznaczyła NIPiP.