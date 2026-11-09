Granat ma orzeźwiający smak i wyróżnia się pięknym, rubinowym kolorem. Na tym jednak nie kończą się jego zalety. Twarda skórka skrywa drobne, soczyste nasiona, które są bogate w cenne składniki odżywcze. Zdaniem specjalistów warto włączyć je do jadłospisu, ponieważ mogą wspierać zdrowie na wiele sposobów.

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Niezwykłe właściwości granatu. Eksperci wyliczają korzyści

Do najważniejszych korzyści, jakie może nam zapewnić jedzenie granatu, należy wsparcie układu immunologicznego. Pestki są cennym źródłem witaminy C, która pomaga komórkom odpornościowym prawidłowo funkcjonować. Oprócz tego zawierają sporo folianów uczestniczących w powstawaniu nowych komórek, w tym białych krwinek. Kolejnym cennym składnikiem jest błonnik, który stanowi pożywienie dla dobrych bakterii i potęguje ich prawidłowe działanie. Jak tłumaczy w rozmowie z magazynem Real Simple dietetyczka Lauren Manaker, „ogromna część układu odpornościowego znajduje się w jelitach”.

To nie koniec zalet. Pestki granatu zawierają również polifenole. Są to związki roślinne, które mają właściwości przeciwutleniające, minimalizują stres oksydacyjny i procesy zapalne. Granat powinien więc znaleźć się w diecie osób, którym zależy na profilaktyce chorób przewlekłych.

W pestkach obecny jest również kwas punikowy, który „neutralizuje szkodliwe wolne rodniki, a także wykazuje potencjał zmniejszania stanu zapalnego w mózgu” – wyjaśnia dietetyczka Lyndsay Hall. Ten składnik odgrywa ważną rolę w zapobieganiu choćby chorobie Alzheimera.

Regularne jedzenie tych owoców może być korzystne także dla serca. Wszystko z powodu wspomnianego już błonnika, który wpływa na redukcję złego cholesterolu oraz potasu. Ten ostatni pomaga z kolei utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Istotną funkcję pełnią też polifenole, ponieważ chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami wywołanymi stresem oksydacyjnym. Oprócz tego wchodzą w interakcje z bakteriami jelitowymi, stymulując powstawanie korzystnych metabolitów.

Ile pestek granatu dziennie? Zalecane spożycie

Właściwości granatu docenią także osoby aktywne fizycznie. „Jeśli systematycznie ćwiczysz, pestki granatu będą świetnym dodatkiem do jadłospisu” – tłumaczy Manaker. Jak dodaje, są one źródłem węglowodanów uzupełniających zapasy glikogenu oraz źródłem azotanów, które organizm przekształca w tlenek azotu. Ten z kolei odpowiada za rozszerzanie naczyń krwionośnych, zwiększając w ten sposób przepływ krwi, tlenu oraz składników odżywczych do pracujących mięśni.

Ile pestek granatu powinno się jeść dziennie? Dietetyczka Heewon Gray radzi, aby zdrowi dorośli zaczęli od niewielkiej dawki – około pół szklanki. Pozwoli to organizmowi stopniowo oswoić się z dodatkową porcją błonnika. Pestkami można wzbogacić owsiankę, jogurt lub sałatkę, a także wykorzystać je jako dodatek do dań z drobiem czy wołowiną.