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Cristiano Ronaldo przekazuje opaskę kapitana Bruno Fernandesowi schodząc z murawy w czasie meczu Ligi Narodów Portugalia-Walia
To nie tak miało wyglądać. Miało być na własnych warunkach, z wielkim hukiem, po jakimś meczu, w którym koledzy i rywale utworzyliby dla niego honorowy szpaler, a kibice wstaliby z miejsc, bili brawo i robili pamiątkowe zdjęcia. Przecież tak się żegna legendarnych piłkarzy, przecież w taki właśnie sposób niedawno z reprezentacyjnej sceny schodził Leo Messi.
Tymczasem skończyło się odczytaniem oświadczenia z kanapy stojącej w salonie jednej z rezydencji. Co z tego, że światło było nastrojowe, a Ronaldo starannie ubrany i uczesany. Ogłaszanie takiej decyzji powinno wyglądać inaczej. Selekcjoner Jorge Jesus mówił, że był zaskoczony i chciał powołać gwiazdora na kolejne spotkania Portugalczyków.
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