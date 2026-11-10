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Koniec epoki. Cristiano Ronaldo już nie zagra dla Portugalii

Pod koniec to był już toksyczny związek, ale przez wiele lat Cristiano Ronaldo i Portugalia nie mogli bez siebie żyć. Teraz nastąpił finał tej historii, ale możemy się cieszyć, że mieliśmy szansę być jej świadkami.

Publikacja: 10.11.2026 09:47

Cristiano Ronaldo przekazuje opaskę kapitana Bruno Fernandesowi schodząc z murawy w czasie meczu Lig

Cristiano Ronaldo przekazuje opaskę kapitana Bruno Fernandesowi schodząc z murawy w czasie meczu Ligi Narodów Portugalia-Walia

Foto: REUTERS

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Łukasz Majchrzyk

To nie tak miało wyglądać. Miało być na własnych warunkach, z wielkim hukiem, po jakimś meczu, w którym koledzy i rywale utworzyliby dla niego honorowy szpaler, a kibice wstaliby z miejsc, bili brawo i robili pamiątkowe zdjęcia. Przecież tak się żegna legendarnych piłkarzy, przecież w taki właśnie sposób niedawno z reprezentacyjnej sceny schodził Leo Messi.

Tymczasem skończyło się odczytaniem oświadczenia z kanapy stojącej w salonie jednej z rezydencji. Co z tego, że światło było nastrojowe, a Ronaldo starannie ubrany i uczesany. Ogłaszanie takiej decyzji powinno wyglądać inaczej. Selekcjoner Jorge Jesus mówił, że był zaskoczony i chciał powołać gwiazdora na kolejne spotkania Portugalczyków.

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