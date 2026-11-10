To nie tak miało wyglądać. Miało być na własnych warunkach, z wielkim hukiem, po jakimś meczu, w którym koledzy i rywale utworzyliby dla niego honorowy szpaler, a kibice wstaliby z miejsc, bili brawo i robili pamiątkowe zdjęcia. Przecież tak się żegna legendarnych piłkarzy, przecież w taki właśnie sposób niedawno z reprezentacyjnej sceny schodził Leo Messi.

Tymczasem skończyło się odczytaniem oświadczenia z kanapy stojącej w salonie jednej z rezydencji. Co z tego, że światło było nastrojowe, a Ronaldo starannie ubrany i uczesany. Ogłaszanie takiej decyzji powinno wyglądać inaczej. Selekcjoner Jorge Jesus mówił, że był zaskoczony i chciał powołać gwiazdora na kolejne spotkania Portugalczyków.