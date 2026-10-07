Trzeba Leo Messiemu oddać, że odchodzi na własnych warunkach: wtedy, kiedy chce i tak, jak chce, a to już w sporcie dużo. Nie każdy mistrz to potrafi. O bokserach, którzy schodzą z ringu i na niego wracają, żeby kolejny raz padać na deski, nawet nie ma co wspominać. Piłkarze też miewają z tym problem i to ci najlepsi. Ostatnim strzałem, który oddał na boisku Zinedine Zidane, był ten z główki w klatkę piersiową Marco Materazziego, choć trzeba przyznać, że Włoch sprowokował go wyjątkowo perfidnie.