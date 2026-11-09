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Piotr Domalewski: Takich ludzi trzeba przywrócić zbiorowej pamięci

W „Naszej rewolucji” portretujemy ludzi, którzy swoje życie podporządkowali walce o jakąś ideę. Możemy skonfrontować to z naszą dzisiejszą rzeczywistością, gdzie króluje ekstremalny koniunkturalizm. Rozmowa z Piotrem Domalewskim, reżyserem filmu o Jacku i Gajce Kuroniach.

Publikacja: 09.11.2026 18:07

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik jako Gajka i Jacek Kuroniowie w filmie Piotra Domalewskiego

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik jako Gajka i Jacek Kuroniowie w filmie Piotra Domalewskiego „Nasza rewolucja”

Foto: Anna Wloch /mat.pras

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Barbara Hollender

W „Naszej rewolucji”, której głównymi bohaterami są Jacek i Gajka Kuroniowie, pokazał pan ważny polski czas: końcówkę komunizmu, okres KOR-u i Solidarności, stan wojenny. O samym stanie wojennym powstało kilka znaczących filmów, zaczynając od „Wigilii” Leszka Wosiewicza aż do znakomitej „Śmierci jak kromka chleba” Kazimierza Kutza. O latach 80. też, łącznie z pana „Hiacyntem”, gdzie opowiadając o prześladowaniu gejów w PRL-u, nawiązywał pan do dzisiejszej, wciąż nieuregulowanej sytuacji osób nieheteroseksualnych. O działaczach i politykach tamtego czasu nakręcono sporo dokumentów, ale w fabule, poza Wałęsą w filmie Andrzeja Wajdy czy dość nieudanym „Gierku”, niemal się oni na ekranie nie pojawiali. Co zainteresowało pana w scenariuszu filmu o Kuroniach?

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