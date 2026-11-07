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Szpiedzy, wywiad i wojna. Vincent V. Severski, gość „Plusa Minusa”, poleca

Muzycznie zatrzymałem się w latach 80. i 90. Wracają u mnie Morricone, Sting, Dire Straits, Pink Floyd, Alan Silvestri i muzyka filmowa. To mój świat. Vincent V. Severski, pisarz, były oficer wywiadu, poleca.

Publikacja: 07.11.2026 14:01

Szpiedzy, wywiad i wojna. Vincent V. Severski, gość „Plusa Minusa”, poleca

Foto: magda kuc

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Vincent V. Severski

Przeczytałem niedawno dwie książki, które chciałbym wyróżnić. Pierwsza to „Nielegałowie” Shauna Walkera. To świetny dokument brytyjskiego dziennikarza, korespondenta „Guardiana”, który zebrał w jednym miejscu informacje dotyczące działalności rosyjskich nielegałów z ostatnich lat. Nie są one dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale autor stworzył swoistą antologię aktywności rosyjskiego wywiadu i zagrożeń, jakie wynikają z niej dla naszego bezpieczeństwa. Książka jest świetnie napisana, ma bardzo dobry język i, powiedziałbym nawet, wyraźną fabułę. Mimo że to literatura dokumentalna, można w niej odnaleźć bohaterów, intrygi i napięcie charakterystyczne dla powieści. Bardzo ją polecam. Drugą pozycją jest „Ameryka Kremla” Grzegorza Rzeczkowskiego. To bardzo dobra książka, w której autor wykonał tytaniczną pracę, żeby przeanalizować problem, który dziś tak bardzo wszystkich interesuje, a niektórych wręcz bezpośrednio dotyka.

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