MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PTWP

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Zdrowie dziecka to nie tylko pediatria. To wspólna odpowiedzialność całego systemu ochrony zdrowia, edukacji oraz instytucji i środowisk, które każdego dnia wpływają na rozwój najmłodszych. Równie ważne jak nowoczesne metody diagnostyki i leczenia staje się dziś pytanie o organizację opieki. Kto odpowiada za zdrowie dziecka? Czy wyłącznie lekarz i rodzice, czy również szkoła, pielęgniarka szkolna, samorząd? Na te pytanie odpowiemy wspólnie z ekspertami na wydarzeniu.

II Forum Zdrowia Dzieci to interdyscyplinarna platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Łączy środowiska medyczne, edukacyjne i instytucjonalne, pacjenckie, by wspólnie rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach związanych ze zdrowiem i rozwojem dzieci oraz młodzieży. Wśród tematów forum znajdą się najważniejsze wyzwania zdrowotne młodego pokolenia, w tym: próchnica i zdrowie jamy ustnej; otyłość i cukrzyca; krótkowzroczność; profilaktyka i edukacja zdrowotna; bezpieczne leczenie bólu; finansowanie i organizacja opieki pediatrycznej.

Do dyskusji zaproszeni zostaną przedstawiciele środowisk medycznych, eksperci zdrowia publicznego, organizacji pacjenckich, instytucji oraz decydentów. Wspólnie porozmawiamy o rozwiązaniach, które poprawią dostęp do profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz pozwolą lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci i ich rodzin. Forum będzie także miejscem rozmowy o wzmacnianiu kompetencji rodziców i opiekunów jako pierwszych partnerów w profilaktyce i dbaniu o zdrowie dziecka.

Organizatorem Forum Zdrowia Dzieci jest Grupa PTWP oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, odpowiadając za merytoryczny kształt programu.

Agenda, szczegóły i rejestracja dostępne są na stronie: https://www.forumzdrowiadzieci.pl/2026/pl/

Patronat „Rzeczpospolitej”