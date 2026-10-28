Wyniki analiz opublikowano na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „The New England Journal of Medicine”. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

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Naukowcy odkryli nowe właściwości leków GLP-1. Wpływ na stan wątroby

Badanie kliniczne miało na celu sprawdzenie, czy semaglutyd należący do grupy agonistów receptora GLP-1 może przynieść korzyści pacjentom cierpiącym na stłuszczeniowe zapalenie wątroby związane z dysfunkcją metaboliczną (MASH). Schorzenie to prowadzi do postępującego uszkodzenia i włóknienia narządu. Wszyscy uczestnicy badania mieli potwierdzone biopsją włóknienie wątroby w drugim lub trzecim stadium.

Badanie objęło 1197 uczestników. Osoby biorące w nim udział podzielono na dwie grupy: pierwsza otrzymywała podskórnie semaglutyd w dawce 2,4 mg raz w tygodniu, druga zaś placebo. Choć całe badanie zaplanowano na 240 tygodni, opublikowana właśnie analiza okresowa po 72 tygodniach, obejmująca 800 pacjentów, przynosi pierwsze dowody na skuteczność terapii.

Wyniki po 72 tygodniach. Cofnięcie zmian zapalnych i poprawa struktury wątroby

Ocena tkanek wątroby wykazała znaczącą przewagę leku nad placebo w kluczowych parametrach. Wyniki potwierdziły:

Ustąpienie zapalenia wątroby bez nasilenia włóknienia – odnotowano u 62,9 proc. pacjentów przyjmujących semaglutyd, w porównaniu do 34,3 proc. w grupie placebo. Różnica na korzyść leku wyniosła 28,7 proc.;

Poprawa włóknienia bez nasilenia zapalenia – odnotowano u 36,8 proc. uczestników leczonych semaglutydem i u 22,4 proc. osób otrzymujących placebo;

Podwójny efekt – ustąpienie stłuszczeniowego zapalenia połączone z jednoczesnym zmniejszeniem włóknienia wątroby stwierdzono u 32,7 proc. pacjentów z grupy semaglutydu oraz u 16,1 proc. z grupy kontrolnej.

Spadek masy ciała o ponad 10 proc.

Równolegle do zmian w wątrobie badacze odnotowali istotny wpływ substancji na masę ciała badanych. Pacjenci przyjmujący semaglutyd stracili średnio 10,5 proc. początkowej wagi, podczas gdy w grupie placebo spadek wyniósł zaledwie 2 proc. Analiza nie wykazała natomiast dużych różnic statystycznych między grupami w odczuwaniu bólu fizycznego.

Profil bezpieczeństwa leku był zgodny z jego dotychczasową charakterystyką. Działania niepożądane dotyczyły głównie układu pokarmowego i występowały częściej u osób stosujących semaglutyd niż u pacjentów przyjmujących placebo.

Naukowcy podkreślają, że choć wyniki opublikowane po 72 tygodniach stanowią ważny krok w kierunku nowych metod terapeutycznych dla osób ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby związanym z dysfunkcją metaboliczną, badanie wciąż trwa, a pełny obraz skuteczności i trwałości efektów poznamy dopiero po ukończeniu pełnego, 240-tygodniowego cyklu.