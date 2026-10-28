Ozempic wpływa na stan wątroby. Nowe wyniki badań
Wyniki analiz opublikowano na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „The New England Journal of Medicine”. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.
Badanie kliniczne miało na celu sprawdzenie, czy semaglutyd należący do grupy agonistów receptora GLP-1 może przynieść korzyści pacjentom cierpiącym na stłuszczeniowe zapalenie wątroby związane z dysfunkcją metaboliczną (MASH). Schorzenie to prowadzi do postępującego uszkodzenia i włóknienia narządu. Wszyscy uczestnicy badania mieli potwierdzone biopsją włóknienie wątroby w drugim lub trzecim stadium.
Badanie objęło 1197 uczestników. Osoby biorące w nim udział podzielono na dwie grupy: pierwsza otrzymywała podskórnie semaglutyd w dawce 2,4 mg raz w tygodniu, druga zaś placebo. Choć całe badanie zaplanowano na 240 tygodni, opublikowana właśnie analiza okresowa po 72 tygodniach, obejmująca 800 pacjentów, przynosi pierwsze dowody na skuteczność terapii.
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Równolegle do zmian w wątrobie badacze odnotowali istotny wpływ substancji na masę ciała badanych. Pacjenci przyjmujący semaglutyd stracili średnio 10,5 proc. początkowej wagi, podczas gdy w grupie placebo spadek wyniósł zaledwie 2 proc. Analiza nie wykazała natomiast dużych różnic statystycznych między grupami w odczuwaniu bólu fizycznego.
Profil bezpieczeństwa leku był zgodny z jego dotychczasową charakterystyką. Działania niepożądane dotyczyły głównie układu pokarmowego i występowały częściej u osób stosujących semaglutyd niż u pacjentów przyjmujących placebo.
Naukowcy podkreślają, że choć wyniki opublikowane po 72 tygodniach stanowią ważny krok w kierunku nowych metod terapeutycznych dla osób ze stłuszczeniowym zapaleniem wątroby związanym z dysfunkcją metaboliczną, badanie wciąż trwa, a pełny obraz skuteczności i trwałości efektów poznamy dopiero po ukończeniu pełnego, 240-tygodniowego cyklu.
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