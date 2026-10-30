W starzejącym się społeczeństwie nie możemy zapominać o słuchu
Pogorszenie słuchu może wpływać nie tylko na rozmowy z bliskimi, lecz także na samodzielność i aktywność zawodową. W społeczeństwie, które coraz dłużej pozostaje aktywne na rynku pracy, profilaktyka i szybkie reagowanie na problemy ze słuchem nabierają szczególnego znaczenia. O tym, dlaczego nie warto ich bagatelizować, mówi prof. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog z Centrum Mowy i Słuchu Medincus.
Aktualizacja:
30.10.2026 11:27
Publikacja:
30.10.2026 10:30