W starzejącym się społeczeństwie nie możemy zapominać o słuchu

Pogorszenie słuchu może wpływać nie tylko na rozmowy z bliskimi, lecz także na samodzielność i aktywność zawodową. W społeczeństwie, które coraz dłużej pozostaje aktywne na rynku pracy, profilaktyka i szybkie reagowanie na problemy ze słuchem nabierają szczególnego znaczenia. O tym, dlaczego nie warto ich bagatelizować, mówi prof. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog z Centrum Mowy i Słuchu Medincus.

