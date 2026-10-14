Budowa nowej siedziby TR Warszawa na Placu Defilad weszła w kolejny etap. Konstrukcja obiektu, który powstaje między Pałacem Kultury i Nauki a Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN), wyszła już ponad poziom gruntu. Jednocześnie urząd miasta zaprezentował zmieniony projekt elewacji, znacznie różniący się od koncepcji przedstawianej od 2015 r.

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Pierwotny projekt amerykańskiego architekta Thomasa Phifera zakładał powstanie dwóch kontrastujących ze sobą gmachów. Muzeum Sztuki Nowoczesnej miało być białe, a sąsiadujący z nim teatr – czarny. MSN oddano do użytku w 2024 r., natomiast budowa teatru rozpoczęła się później.

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Nowy wygląd siedziby TR Warszawa prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował 6 października w 45-sekundowym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Projekt tworzony dziesięć lat temu miał prawo stracić na aktualności – wyjaśniał Rafał Trzaskowski.

Prezydent przekonywał, że zmieniona wersja będzie bardziej ekologiczna, a przede wszystkim tańsza w realizacji.

Zmiana projektu TR Warszawa bez konsultacji z architektami

Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, decyzji o zmianie wyglądu budynku nie poprzedziły konsultacje ze środowiskiem architektów. Urząd miasta nie zwrócił się również o opinię do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która pełni funkcję doradczą wobec prezydenta Warszawy.

Z informacji przekazanych gazecie przez rzeczniczkę ratusza Monikę Beuth wynika, że inicjatorem zmiany był sam teatr TR Warszawa. Propozycja pojawiła się po niepowodzeniu pierwszego przetargu na budowę nowej siedziby, kiedy zdecydowano o podzieleniu inwestycji na etapy i poszukiwaniu oszczędności.

– Nie podzielamy opinii, że zmiana odbyła się w sposób arbitralny – powiedziała Monika Beuth.

Rzeczniczka zaznaczyła, że prawa autorskie do projektu należą do pracowni Thomasa Phifera.

Przeprojektowanie elewacji jest możliwe mimo trwających prac budowlanych. Obecnie realizowany jest etap obejmujący doprowadzenie budynku do stanu surowego. Przetarg na wykończenie obiektu, w tym wykonanie elewacji, ma zostać ogłoszony na początku listopada 2026 r.

Nowa elewacja TR Warszawa. Oszczędności i zmiana materiałów

Zmiana projektu ma przynieść oszczędności szacowane przez urząd miasta na około 50 mln zł. Zamiast ciężkich stalowych elementów przewidziano lżejszą konstrukcję aluminiową. Według ratusza nowe rozwiązanie ma również poprawić efektywność energetyczną budynku.

Nowa fasada będzie miała formę ażurowej konstrukcji. Wbrew części wcześniejszych doniesień nie przewidziano zastosowania dodatkowych szklanych tafli na zewnętrznym szkielecie elewacji – informuje „Gazeta Wyborcza”.

Do zmian odniósł się także autor projektu Thomas Phifer. Architekt wyjaśnił, że nowa fasada ma sprawiać wrażenie lekkiej konstrukcji, unoszącej się nad ziemią. Jego wypowiedź przedstawiono podczas konferencji zorganizowanej dzień po publikacji nagrania Rafała Trzaskowskiego. Projektant nie uczestniczył w niej osobiście.

Według informacji przekazanych „Wyborczej” przez ratusz zmiany elewacji nie były częścią szerszego planu dotyczącego przyszłej zabudowy Placu Centralnego. Po przeciwnej stronie placu plan zagospodarowania przewiduje budynek na planie litery L, ale urząd miasta nie prowadzi jeszcze przygotowań do jego realizacji.