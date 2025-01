Aldona Machnowska-Góra: Piotr Gliński opóźnił budowę hali widowiskowej w stolicy

Kilka tygodni później Krzysztof Warlikowski przedstawił nam informację, że chciałby rekomendować na nowego dyrektora naczelnego Michała Merczyńskiego. W międzyczasie zespół artystyczny Nowego wysłał do władz Warszawy pismo z bardzo silną rekomendacją dla Michała Merczyńskiego. W grudniu spotkałam się z wszystkimi pracowniczkami i pracownikami teatru oraz dyrekcją, by poinformować, że nie wykluczamy odstępstwa od konkursu. Jednak, by rekomendować takie rozwiązanie prezydentowi Warszawy, a także spytać ministrę kultury o zgodę, musieliśmy odbyć spotkania z Michałem Merczyńskim, dowiedzieć się, jak wygląda jego program. Jesteśmy po takich rozmowach z udziałem Krzysztofa Warlikowskiego, który oczywiście zostaje jako dyrektor artystyczny. W styczniu odbyło się kolejne spotkanie z całym zespołem teatru, podczas którego przedstawiliśmy koncepcję programową.

Czekamy teraz na pisemne zgłoszenie Michała Merczyńskiego. Potem, zgodnie z ustawą, zapytamy o opinię Ministerstwo Kultury i związki zawodowe. Jesteśmy gotowi na powołanie bez konkursu.

Na czym miałaby polegać zmiana, jaką zagwarantuje Michał Merczyński?

Nie będzie dużej zmiany, lecz poszerzenie programu o reżyserów spoza Polski, którzy będą zapraszani do pracy z zespołem Nowego Teatru. A także o ofertę performatywną i muzyczną, w tym operę, ale z zachowaniem programu edukacyjnego, społecznego oraz showcase’u, który Nowy Teatr robi wraz Festiwalem Nowa Europa. Są też propozycje współpracy z innymi instytucjami dotyczące programu teatralnego, czyli koprodukcji, ale nie tylko. Nowy wciąż ma być oparty na zespole aktorskim teatru i działalności Krzysztofa Warlikowskiego.

Czego pani się spodziewa po Mai Kleczewskiej, nowej dyrektorce Teatru Powszechnego, wybranej w konkursie 27 stycznia. Ma być bardziej mainstreamowo, bardziej lewicowo, bardziej eksperymentalnie?

Zdecydowaliśmy się na konkurs po wieloletniej, świetnej dyrekcji Pawła Łysaka i bardzo określonym programie na określone czasy, ale widzimy, że ta formuła się wyczerpała. Pan dyrektor Łysak miał tego świadomość, rozmawialiśmy o tym i też stanął do konkursu z propozycją nowego otwarcia. W trakcie konkursu postawiliśmy jednak jako komisja i organizator na zmianę w Teatrze Powszechnym polegającą na powrocie do inscenizacji opartych na dramacie i tekstach literackich. Maja Kleczewska przygotowała program oparty na klasycznych dramatach oraz ich reinterpretacjach. Uważamy, że to jest formuła, której brakuje w Warszawie. W rozmowie z Mają Kleczewską położyliśmy duży nacisk na poszerzanie grona odbiorców i odbiorczyń, ze wskazaniem na grupę, której może brakować w naszych instytucjach, czyli młodych-dorosłych w wieku od 16 do ponad 30 lat. Uwzględniono jednocześnie nowe technologie i mamy zadeklarowany powrót do Powszechnego Krzysztofa Garbaczewskiego z jego projektami VR. Ta koncepcja wydała nam się spójna, a Maja Kleczewska jako wybitna reżyserka i artystka daje nam nową jakość teatralną w Warszawie.