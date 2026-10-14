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Jarosław Gwizdak: Samosąd. Na scenie

Zarówno sądy, jak i prokuratury winny przemyśleć politykę informacyjną i przejąć narrację w szczególnie bulwersujących przypadkach.

Publikacja: 14.10.2026 05:20

Czy problemy młodych nie interesują nikogo? Czas pokazać, że wcale tak nie jest

Czy problemy młodych nie interesują nikogo? Czas pokazać, że wcale tak nie jest

Foto: Adobe Stock

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Jarosław Gwizdak

Jedenaścioro studentów Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie chce wystawić adaptację „Dwunastu gniewnych ludzi”. Co można zrobić, gdy takie równanie nie ma szans się spełnić? Przed takim dylematem stanął w tym roku reżyser Jakub Skrzywanek – zastępca dyrektorki Teatru Starego w Krakowie i pedagog wspomnianej szkoły teatralnej.

Jedenaście minus dwanaście w ujęciu Skrzywanka dało „Samosąd” – „spektakl dyplomowy studentek i studentów IV roku wydziału aktorskiego inspirowany «Dwunastoma gniewnymi ludźmi» oraz udokumentowanymi przypadkami przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie” – jak czytam w materiałach promocyjnych spektaklu.

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