W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP. Później Berek – wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm – udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

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Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zorganizowano protest. Zgromadzili się tam m.in. manifestanci z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej”, a także niektórzy politycy PiS. Demonstranci starali się zablokować wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, tak by nie mógł wjechać do niego Maciej Berek, a na miejscu interweniowała policja.



Do wydarzeń tych w rozmowie z radiem TOK FM Kierwiński odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że dopóki sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie będą mogli wejść do pracy, policja będzie reagować. - Przecieram oczy ze zdumienia, że ktoś może nie rozumieć tego, że gdy prawo w Polsce jest łamane, policja interweniuje. Prawo było łamane wczoraj poprzez blokowanie wjazdu do Trybunału. Policja interweniowała i będzie interweniować, podkreślam to z całą mocą - powiedział szef MSWiA.

Karol Nawrocki: Maciej Berek nie jest sędzią TK. Donald Tusk: prezydent abdykuje

Decyzję prezesa TK o niedopuszczeniu do orzekania Macieja Berka poparł prezydent. Karol Nawrocki oświadczył, że „nie wie, przed kim” Berek „przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP”. - A jeżeli nie dokonał tej oczywistej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią TK – stwierdził.

Premier Donald Tusk skomentował w środę, że sędziowie TK zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia ślubowania m.in. od Berka, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji. Tusk zapowiedział, że rząd będzie przywracał ład prawny „dostępnymi państwu metodami”.

Po południu Nawrocki odwiedził siedzibę TK i spotkał się z obecnymi wówczas tam sędziami. Wieczorem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent z uwagi na sytuację w TK odwołał zaplanowaną na czwartek i piątek wizytę w Słowenii.