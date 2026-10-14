Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń podczas konferencji prasowej w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
W środę rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP. Później Berek – wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm – udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.
Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego zorganizowano protest. Zgromadzili się tam m.in. manifestanci z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej”, a także niektórzy politycy PiS. Demonstranci starali się zablokować wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, tak by nie mógł wjechać do niego Maciej Berek. Z doniesień medialnych wynika, że doszło też do szarpaniny i przepychanek.
Do sprawy w rozmowie z RMF FM odniósł się komendant główny policji gen. Marek Boroń.
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Jak poinformował gen. Marek Boroń, w wyniku starć z policją, do jakich doszło pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, funkcjonariusze policji zatrzymali trzy osoby. – Osoby te zostały zatrzymane w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantów i usłyszą zarzuty – powiedział na antenie RMF FM.
Komendant główny policji przekazał też, że służby są w trakcie zbierania materiału dowodowego – przeglądają monitoring. – Wszystkie działania, które były związane z zabezpieczeniem samego zgromadzenia, które tam się działo, i reakcja uczestników tego zgromadzenia miały wpływ na tę eskalację – podkreślił.
Gen. Boroń wyjaśnił, że funkcjonariusze policji musieli odblokować i uporządkować zgromadzenie. – Bo zostało zarejestrowane i jest jak najbardziej legalne, ale nie może blokować wjazdu i utrudniać pracy Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził.
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Policjant zapytany został także, czy nie było przesłanek do rozwiązania zgromadzenia. – Policja poinformowała Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa o tym, że dochodzi do łamania prawa. Przyjdzie czas na ocenę samego zachowania uczestników tego zgromadzenia – zaznaczył w RMF FM.
Komendant główny policji poinformował, że funkcjonariusze zostaną przed Trybunałem Konstytucyjnym tak długo, jak długo będzie odbywało się tam zgromadzenie.
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