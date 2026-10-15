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Artur Bartkiewicz: Ukraina na łasce zmiennego Zachodu. Polska też nie może spać spokojnie

Dziś problemem Ukrainy stawiającej od ponad czterech lat bohaterski opór Rosji są kolejne wolty Donalda Trumpa, ale jutro może się nią stać postawa Marine Le Pen czy niemieckiej AfD. Wiele wskazuje na to, że państwa zachodniej Europy, wsłuchując się w echa hasła „America First”, mogą wejść na drogę własnego narodowego egoizmu. Dla Polski to przerażająca perspektywa.

Publikacja: 15.10.2026 11:48

Ukraina bez wsparcia Zachodu przegra z Rosją. A wtedy na linii frontu znajdzie się Polska

Ukraina bez wsparcia Zachodu przegra z Rosją. A wtedy na linii frontu znajdzie się Polska

Foto: REUTERS/Stringer

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Artur Bartkiewicz

Formuła „to nasza wojna”, powtarzana w Polsce w kontekście wojny na Ukrainie, była stosowana tak często, że nieco się zużyła. Uczciwie mówiąc – trochę oswoiliśmy się z tym, że za naszą wschodnią granicą trwa niekończąca się wojna pozycyjna, która, w najbardziej „gorącej” odmianie, toczy się w odległym Donbasie i na zaporoskich stepach. Niby blisko, ale wciąż daleko. Do tego stopnia daleko, że coraz więcej Polaków zaczęło podawać w wątpliwość sam sens hasła „to nasza wojna”, znaleźli się też politycy, którzy zaczęli zbijać kapitał na negowaniu tego hasła.

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