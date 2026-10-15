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Ukraina bez wsparcia Zachodu przegra z Rosją. A wtedy na linii frontu znajdzie się Polska
Formuła „to nasza wojna”, powtarzana w Polsce w kontekście wojny na Ukrainie, była stosowana tak często, że nieco się zużyła. Uczciwie mówiąc – trochę oswoiliśmy się z tym, że za naszą wschodnią granicą trwa niekończąca się wojna pozycyjna, która, w najbardziej „gorącej” odmianie, toczy się w odległym Donbasie i na zaporoskich stepach. Niby blisko, ale wciąż daleko. Do tego stopnia daleko, że coraz więcej Polaków zaczęło podawać w wątpliwość sam sens hasła „to nasza wojna”, znaleźli się też politycy, którzy zaczęli zbijać kapitał na negowaniu tego hasła.
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