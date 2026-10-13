Polacy są liderami UE, gdy chodzi o sceptycyzm klimatyczny.
„Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi” – wzywa poeta. Zwykle jednak każda głębia mści się na tych, którzy na nią lekkomyślnie plwają, o czym jeszcze nasz wieszcz nie miał pojęcia.
Według ostatnich badań Eurobarometru prawie 30 proc. naszych obywateli uważa, że światem rządzi zakamuflowana grupa wiadomej narodowości. Ale to nie wszystko; jesteśmy liderami UE, gdy chodzi o sceptycyzm klimatyczny – aż 52 proc. sądzi, że zmiana klimatu jest spowodowana cyklami naturalnymi, a nie działalnością człowieka. Przodujemy też w przekonaniu, że „lasery działają poprzez skupianie fal dźwiękowych”. Aż 42 proc. Polaków nie uznaje teorii ewolucji (zaprzeczając temu, że ludzie „rozwinęli się z wcześniejszych gatunków zwierząt”). Gorzej od nas wypadają tylko Cypryjczycy, Słowacy, Rumunii i Węgrzy.
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Aż 64 proc. Polaków mniema, że nauka nie jest im potrzebna w codziennym życiu – i widocznie mają rację, bo połowa ankietowanych wierzy, że w laboratoriach rządowych produkowane są wirusy, które są w stanie kontrolować i ograniczać naszą wolność, a 45 proc. uważa, że lek na raka istnieje, tylko jest ukrywany przed opinią publiczną. W sumie jesteśmy na siódmym miejscu wśród europejskich zwolenników różnych teorii spiskowych.
Nic dodać, nic ująć… Trzeba tylko zauważyć, co najmniej połowa z tak przebadanych ma się za katolików i chodzi do kościoła. Niech nam też nikt nie zarzuca ciemnoty: połowa mieszkańców dzisiejszej Polski ma wykształcenie średnie, a prawie jedna czwarta wyższe. Co więcej, łączy nas przekonanie, że jako Polacy jesteśmy jedyni w historii i szlachetniejsi od reszty globu, zaś ten niewdzięczny świat wciąż nam zadaje niezawinione cierpienia. To poczucie pokrzywdzenia i odrębności jest zapewne bękartem czasów sarmackich, gdy szlachta zachłysnęła się anarchią utożsamianą z demokracją i sobiepaństwem, które miała za „złotą wolność”. Późniejszy romantyzm wielkich wieszczów jeszcze umocnił ten megalomański mit, bo klęski i rzezie przekuwał w wiarę w nieśmiertelną chwałę narodu.
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Ale jak winić wieszczów, kiedy już dawno pomarli w słodkiej niewiedzy? Dlatego z okazji jakichkolwiek wyborów znów czujemy się obywatelami, kogoś tam wybieramy, innego skreślamy, współdecydując o przyszłości tego nieszczęsnego kraju.
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