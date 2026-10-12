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Donald Trump
– Nie masz kart – mówił do Wołodymyra Zełenskiego amerykański prezydent Donald Trump podczas pamiętnego spotkania w Białym Domu w lutym ubiegłego roku. Chciał na nim wymusić porozumienie z Władimirem Putinem na warunkach Moskwy. Ostatecznie do tego nie doszło z dwóch powodów. Po pierwsze wolna Europa zmobilizowała się, stając się właściwie jedynym sponsorem finansowym ukraińskiego wysiłku zbrojnego. A po wtóre, Ukraińcy wykazali się niezwykłym męstwem i przemyślnością w starciu z Moskwą. Nie tylko byli w stanie uderzyć w strategiczne cele w głąb Rosji, ale też od wielu tygodni front przesuwa się na wschód, choć powoli.
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