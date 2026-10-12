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Jędrzej Bielecki: Donald Trump znów sprzedaje Ukrainę Putinowi

Przeszło rok od szczytu przywódców USA i Rosji w Anchorage na Kremlu ponownie odrodziła się nadzieja, że rękami Amerykanów da się zmusić Ukraińców do kapitulacji.

Publikacja: 12.10.2026 04:11

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Eric Lee

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak katastrofalne sondaże i wysoka inflacja w USA wpływają na zmianę polityki Białego Domu wobec Ukrainy.
  • Na czym polega najnowsze porozumienie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które Kijów uznał za zdradę.
  • Dlaczego prezydent Zełenski nie zamierza już ulegać amerykańskiej presji i stawia twarde warunki.
  • Jak niestabilność polityczna w Waszyngtonie rzutuje na przyszłość stałej bazy wojskowej USA w Polsce.
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– Nie masz kart – mówił do Wołodymyra Zełenskiego amerykański prezydent Donald Trump podczas pamiętnego spotkania w Białym Domu w lutym ubiegłego roku. Chciał na nim wymusić porozumienie z Władimirem Putinem na warunkach Moskwy. Ostatecznie do tego nie doszło z dwóch powodów. Po pierwsze wolna Europa zmobilizowała się, stając się właściwie jedynym sponsorem finansowym ukraińskiego wysiłku zbrojnego. A po wtóre, Ukraińcy wykazali się niezwykłym męstwem i przemyślnością w starciu z Moskwą. Nie tylko byli w stanie uderzyć w strategiczne cele w głąb Rosji, ale też od wielu tygodni front przesuwa się na wschód, choć powoli. 

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