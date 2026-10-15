Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe – przekazał na Telegramie gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow. Nie podał szczegółów dotyczących skali zniszczeń ani ewentualnych ofiar.

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Jak przypomina agencja Reutera, rafineria w Riazaniu należy do rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft i zaopatruje w paliwo stolicę, Moskwę. Zakład odpowiada za blisko 5 proc. całkowitych mocy przerobowych rosyjskich rafinerii.

Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Zełenski: „Mamy dość”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika „Financial Times”. Dodał, że Ukraina przez trzy dni powstrzymywała się od atakowania rosyjskiej infrastruktury energetycznej w związku z wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwości zawieszenia broni w sektorze energetycznym.

„Zakaz (ataków na rafinerie) został zniesiony. Mamy dość” – oświadczył Zełenski. Wyjaśnił, że decyzja o wznowieniu ataków wiąże się m.in. z problemami z otrzymywaniem danych wywiadowczych od USA oraz zakłóceniami w działaniu systemu Starlink podczas zmasowanych rosyjskich ostrzałów.

Według ukraińskiego prezydenta mimo wstrzymania przez Kijów uderzeń na rosyjskie obiekty energetyczne Moskwa kontynuowała ataki na taką infrastrukturę w Ukrainie. Zełenski przekazał, że w ciągu ostatniego tygodnia w rosyjskich ostrzałach zginęło ponad 100 cywilów.