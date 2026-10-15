– Rosja nasiliła ataki na Ukrainę. Najgorsze, co Europa mogłaby teraz zrobić, to odwrócić wzrok – mówiła Metsola przed rozpoczęciem szczytu UE.

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Premier Estonii: Nie chcemy Rosjan w pobliżu naszych domów, przestańmy im wydawać wizy

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego wyjaśniła, że to właśnie w ramach wsparcia dla Ukrainy UE otworzyła dwa kolejne klastry negocjacyjne w procesie akcesyjnym Ukrainy do Unii. PE chce też wzmocnienia sankcji wobec Rosji. W ocenie Metsoli UE wciąż może iść dalej w kwestii tych sankcji.

– Każdego dnia (na Ukrainie) giną cywile, mężczyźni, kobiety i dzieci. Musimy zareagować i pomóc prezydentowi Zełenskiemu oraz całemu narodowi ukraińskiemu, aby doprowadzić do zakończenia tej wojny – oświadczyła przewodnicząca PE.

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Z kolei premier Estonii Kristen Michal zaapelował, by wszystkie kraje UE przestały przyznawać wizy Rosjanom. On również opowiedział się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji.

– Należy zaprzestać wydawania wiz Rosjanom. Nie chcemy ich w pobliżu naszych domów – mówił szef łotewskiego rządu. – Im szybciej rosyjskie rafinerie i możliwości sprzedaży energii zostaną zniszczone, tym lepiej. Rosja finansuje wojnę właśnie dzięki dochodom z rafinerii i działalności floty cieni – stwierdził też.

Premier Estonii zaapelował jednocześnie o przyspieszenie procesu akcesji Ukrainy i Mołdawii do UE.

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Premier Łotwy: Wielka Brytania powinna była zostać w UE. Brexit nie był odzwierciedleniem woli obywateli

Natomiast premier Łotwy Andris Kulbergs wyraził przekonanie, że Rosja „maczała palce w brexicie”. Dodał, że dzięki sztucznej inteligencji Rosja jeszcze łatwiej szerzy dziś propagandę, a UE – w jego ocenie – nie walczy z tym problemem. – Widzieliśmy, w jaki sposób Rosja wpływa na wybory, jak przenika do naszego codziennego życia za pośrednictwem botów i propagandy. Jestem głęboko przekonany, że Rosja maczała palce w brexicie, że to właśnie ona stoi za tym wydarzeniem – mówił Kulbergs.

Kalendarz brexitu Foto: PAP

– W Wielkiej Brytanii wszyscy nagle się obudzili z pytaniem: „Ojej, czy naprawdę to zrobiliśmy?”. Uważam, że Wielka Brytania powinna była pozostać w naszej rodzinie. Decyzja ta nie była odzwierciedleniem woli wszystkich obywateli. Została zaaranżowana przy wsparciu rosyjskich działań – ocenił łotewski premier odnosząc się do referendum brexitowego z 2016 roku.

– Widzimy, że dzieje się to również teraz. Zbyt słabo z tym walczymy. Zbyt słabo przeciwstawiamy się propagandzie, którą Rosja szerzy wszędzie – zaznaczył Kulbergs.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham powiedział, że brytyjski wywiad dysponuje jasnymi dowodami na rosyjską ingerencję z 2016 r. w referendum w sprawie opuszczenia UE przez jego państwo. Wypowiadając się w podcaście „The Rest is Politics”, Burnham powiedział: – Zadałem pytanie, zmierzając na Downing Street: czy Rosja ingerowała w referendum z 2016 roku? Otrzymałem jednoznaczną odpowiedź: tak, ingerowała.