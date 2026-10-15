Spór o TK zaostrzył się w środę po tym, jak Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie sędziego TK z formułą, że robi to „wobec prezydenta”. Karola Nawrockiego nie było na tej uroczystości. Po jej zakończeniu Berek pojechał do TK, ale nie został dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. W tym czasie przed siedzibą TK trwały przepychanki z policją zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic z liderem Robertem Bąkiewiczem, redaktorem naczelnym TV Republika Tomaszem Sakiewiczem, członkami klubów „Gazety Polskiej” . Zatrzymano trzy osoby. Berek obarcza za to odpowiedzialnością m.in. prezesa TK, działaczy i polityków prawicy.

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Prezydent oświadczył w środę, że jeżeli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią TK. Po ślubowaniu Berka Nawrocki odwiedził siedzibę TK i spotkał się z obecnymi wówczas w Trybunale sędziami. W związku z sytuacją w Trybunale prezydent odwołał zaplanowaną na czwartek i piątek wizytę w Słowenii.

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Przydacz: chcą zdobyć władzę w TK „nie siłą prawa, ale prawem siły”

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP powiedział w czwartek w Radiu Wnet, że „być może mamy sytuację, którą należy nazwać kryzysem konstytucyjnym, bo dotyczy to bardzo ważnego organu konstytucyjnego”. Zwrócił uwagę na przepychanki protestujących przed TK z policją i fakt, że ochronę SOP dostała część sędziów TK, która - jego zdaniem - „ma ich wpychać do Trybunału”.

- Prezydent uznał, że to jest tak poważna sytuacja, że musi być w kraju na wypadek, gdyby polska demokracja, polska praworządność zostały zakwestionowane przez tych ludzi, przez [Włodzimierza] Czarzastego i [Donalda] Tuska – uzasadnił.

- Po pierwsze, prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc ma obowiązek dbać o przestrzeganie podstawowych zasad. Po drugie, sama obecność prezydenta w Polsce, mam nadzieję, zadziała mitygująco na tych, powiem mocno, „prawnych bandytów” - powiedział Przydacz. Dodał, że rządzący chcą zdobyć władzę w TK „nie siłą prawa, ale prawem siły”.

- Prezydent, po pierwsze, jest obecny, po drugie będzie reagował, po trzecie - (...) jeżeli będzie potrzeba - to oczywiście pan prezydent też będzie się odwoływał do siły narodu, do siły swoich wyborców - stwierdził Przydacz.

Berek i czwórka innych sędziów TK zmuszeni ślubować bez prezydenta

Berek - niedawny minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu - został wybrany na początku września przez Sejm na sędziego TK. Był ósmą osobą, którą Sejm obecnej kadencji wybrał do Trybunału. Dotychczas jednak prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciu wybranych osób - Berka i czworga sędziów TK wybranych w marcu br. Ci czterej sędziowie złożyli w kwietniu ślubowania w Sejmie z formułą, że dokonują tego „wobec prezydenta”, a następnie przekazali dokumenty w tej sprawie poświadczone notarialnie do Kancelarii Prezydenta.

Podobne ślubowanie w Sejmie z formułą „wobec prezydenta” złożył w środę Berek. Nawrocki nie był obecny na uroczystości. Następnie Berek złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w kancelarii prezydenta.

Dzień wcześniej Komisja Wenecka w wydanej opinii zarekomendowała by - „w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub opóźnia to, (...) dopuszczono możliwość dopełnienia aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta".

Ochrona dla sędziów TK po awanturze przed TK

Premier Donald Tusk powtórzył w środę, że sędziowie TK zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia ślubowania m.in. od Berka, „abdykuje” z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji. Tusk zapowiedział też, że rząd będzie przywracał ład prawny „dostępnymi państwu metodami”.

Burzliwa atmosfera przed TK i przepychanki, do których doszło w środę, pociągnęły za sobą prokuratorskie postępowania – między innymi warszawska prokuratura okręgowa poinformowała, że wszczęła postępowanie w sprawie m.in. zachowania Bąkiewicza wobec policjantów przed budynkiem TK.

W czwartek przed TK wciąż obecni są manifestujący przedstawiciele m.in. klubów „Gazety Polskiej”. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o przyznaniu ochrony SOP dwóm sędziom Trybunału. Nie wskazał, o kogo chodzi; nie wykluczył, że kolejne osoby będą objęte ochroną.