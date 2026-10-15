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Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, 14 października 2026 r.
Maciejowi Berkowi znudziło się oczekiwanie na zaproszenie od prezydenta i swoje sędziowskie ślubowanie złożył przed marszałkiem Sejmu podczas uroczystości, na którą prezydenta nawet nie zaproszono. Decyzja o ślubowaniu przed Włodzimierzem Czarzastym zapadła podobno dzień wcześniej, gdy tylko Komisja Wenecka dała zielone światło, przysyłając opinię, w której dopuszcza umożliwienie złożenia ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta, jeśli ten odmawia lub opóźnia przyjęcie ślubowania od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów.
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