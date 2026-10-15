Rzeczpospolita

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Kataryna: Berek w TK. Piaskownica jest nasza

Donald Tusk: „Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok. Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, dlatego z mocy prawa i w poczuciu głębokiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami”.

Publikacja: 15.10.2026 10:49

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, 14 października 2026 r.

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, 14 października 2026 r.

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Katarzyna Sadło

Maciejowi Berkowi znudziło się oczekiwanie na zaproszenie od prezydenta i swoje sędziowskie ślubowanie złożył przed marszałkiem Sejmu podczas uroczystości, na którą prezydenta nawet nie zaproszono. Decyzja o ślubowaniu przed Włodzimierzem Czarzastym zapadła podobno dzień wcześniej, gdy tylko Komisja Wenecka dała zielone światło, przysyłając opinię, w której dopuszcza umożliwienie złożenia ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta, jeśli ten odmawia lub opóźnia przyjęcie ślubowania od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów.

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