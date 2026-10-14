Minister zastrzegł jednak, że nie oznacza to, iż Rosja nie próbuje wpłynąć na nastroje Polaków.

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– Nasze doświadczenia, doświadczenia naszych służb, NASK i fachowców wojskowych pokazują, że jeśli w Polsce cos się dzieje, to Rosja natychmiast przychodzi z oliwą i dolewa do tego ognia – powiedział.

Dodał, że „nie było krwawego piątku”. – To była tragiczna seria zdarzeń, w której nie można wykluczyć tego, że drugie zdarzenie było inspirowane pierwszym – powiedział.

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