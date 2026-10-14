PKW w uchwale z 7 października poinformowała o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu 12 komitetów wyborczych: siedmiu utworzonych przez partie polityczne i pięciu przez wyborców. Komitety zostały utworzone w celu zgłaszania kandydatów na senatora.

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Uchwała PKW opublikowana w Monitorze Polskim Uchwała PKW opublikowana w Monitorze Polskim Pobierz

Wybory uzupełniające do Senatu. Jakie komitety wyborcze utworzono?

Komitety utworzyły następujące partie polityczne: Bezpartyjni; Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska; Bezpartyjni Samorządowcy Rzeczypospolitej Polskiej; Konfederacja Korony Polskiej; Normalny Kraj; Nowa Fala Profesor Senyszyn; Samoobrona.

Jeśli chodzi o komitety utworzone przez wyborców, to są to komitety: Koalicji 15 Października (jego pełnomocnikiem wyborczym jest senator z koła NOWA Polska Centrum Jacek Trela); Pakt Senacki Prawicy (pełnomocnikiem wyborczym jest poseł PiS Jerzy Materna); Po Pierwsze Lubuskie; Ruch Biało-Czerwoni-Olimpia Tomczyk-Iwko oraz komitet Tomasza Naruszewicza.

Teraz, zgodnie z kalendarzem wyborczym do 14 października do godziny 16.00 komitety mają czas na zgłoszenie swojego kandydata na senatora, który musi legitymować się poparciem co najmniej 2 tysięcy wyborców.

Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się 22 listopada

Wybory uzupełniające do Senatu w okręgu wyborczym nr 20 (obejmuje powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę) prezydent Karol Nawrocki zarządził na niedzielę 22 listopada.

Wybory uzupełnią skład Senatu po śmierci Mirosława Różańskiego, byłego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który został wybrany do Senatu w wyborach z 15 października 2023 roku startując w ramach Paktu Senackiego z poparciem Trzeciej Drogi. Po rozłamie w Polsce 2050, od marca Różański należał do senackiego klubu Nowa Polska-Centrum. Emerytowany generał zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.