W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Bruksela odpiera zarzuty Trumpa. Ile UE zapłaciła za rosyjskie surowce?

Komisja Europejska odpowiedziała na zarzuty Donalda Trumpa dotyczące importu rosyjskich surowców energetycznych. Spór rozpoczął się po wypowiedzi rosyjskiego wicepremiera Aleksandra Nowaka, który stwierdził, że od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Rosja dostarczyła państwom Unii Europejskiej węglowodory o wartości nawet 340 mld dol.. Zawyżone dane przywołał następnie prezydent USA, oskarżając UE o dalsze zakupy rosyjskiej ropy i gazu.

We wtorek Komisja Europejska opublikowała własne dane, według których od 2022 r. Unia wydała na rosyjskie surowce energetyczne 209 mld dol.. To znacząco mniej niż kwota przedstawiona przez rosyjskiego wicepremiera i powtórzona przez Trumpa. Spór o liczby ma znaczenie również w kontekście amerykańskich decyzji dotyczących importu rosyjskiego diesla.

Choć 209 mld dol. to nadal ogromna suma, unijna polityka energetyczna zmierza do całkowitego odejścia od rosyjskich surowców. Zgodnie z założeniami import rosyjskiej ropy i gazu do UE ma zakończyć się do końca 2027 r.. Wspólnota już wcześniej ograniczyła zależność od dostaw z Rosji, zmniejszając tym samym jej dochody z europejskiego rynku.

Spór pokazuje, jak istotne w debacie o bezpieczeństwie energetycznym są wiarygodne dane. Zarówno Waszyngton, jak i Moskwa wykorzystują kwestię importu surowców w politycznych argumentach, dlatego porównywanie konkretnych wartości ma kluczowe znaczenie dla oceny rzeczywistej skali zależności Europy od Rosji.

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Słodko-gorzki sukces polskiej kolei. Pasażerów przybywa, brakuje pociągów

Polska kolej notuje wzrost liczby pasażerów, ale za rosnącym zainteresowaniem podróżami nie nadążają dostępność nowoczesnego taboru, przepustowość infrastruktury i punktualność. W 2026 r. z kolei ma skorzystać około 470 mln pasażerów, a w przyszłym roku ich liczba może sięgnąć pół miliarda. Szczególnie szybko rośnie ruch w PKP Intercity.

W 2025 r. przewoźnik przewiózł ponad 89 mln osób, czyli o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Prognozy na 2026 r. zakładają wzrost do 96 mln pasażerów. To dobra wiadomość dla kolei i transportu publicznego, jednak rosnący popyt uwidacznia problemy z dostępnością odpowiedniej liczby składów. Mimo wymiany taboru i nowych zamówień przewoźnicy nadal muszą sięgać po używane wagony i pociągi.

W ubiegłym roku PKP Intercity kupiło 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn za 22 mln euro. Spółka nie wyklucza kolejnych takich zakupów. Z kolei czeski przewoźnik Leo Express wykorzystuje w Polsce używane składy szwajcarskiego producenta Stadler. Zakupy z drugiej ręki pozwalają szybciej zwiększyć dostępność taboru, ale pokazują również, że rozwój oferty kolejowej nie zawsze nadąża za popytem.

Problemem pozostaje także punktualność. Wraz ze wzrostem liczby połączeń coraz bardziej odczuwalne stają się ograniczenia przepustowości infrastruktury. W drugim kwartale 2026 r. punktualnie przyjeżdżało zaledwie 68 proc. pociągów PKP Intercity. Dalszy wzrost liczby pasażerów będzie więc wymagał nie tylko zakupu kolejnych składów, ale także poprawy organizacji ruchu i zwiększenia przepustowości sieci kolejowej.

ZE PAK chce inwestować w mały atom. W Pątnowie może powstać sześć reaktorów SMR

ZE PAK podpisał z SGE umowę akcjonariuszy dotyczącą przygotowania i realizacji projektu budowy oraz eksploatacji małych reaktorów modułowych, czyli SMR, w Pątnowie. Jak poinformowała spółka, docelowo w tej lokalizacji może powstać sześć reaktorów. Projekt oznacza kolejny krok w kierunku rozwoju technologii jądrowych w Polsce.

Małe reaktory modułowe są rozważane jako rozwiązanie, które może uzupełniać krajowy system energetyczny. Ich rozwój wpisuje się w poszukiwanie stabilnych źródeł energii i sposobów ograniczania emisji. Na obecnym etapie kluczowe znaczenie mają przygotowanie projektu, uzgodnienia między partnerami oraz dalsze decyzje dotyczące jego realizacji. Podpisana umowa określa współpracę przy przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięcia, ale sama w sobie nie oznacza jeszcze, że reaktory rozpoczną budowę lub pracę.

Dla ZE PAK projekt SMR może oznaczać wejście w nowy obszar działalności i zmianę roli Pątnowa na energetycznej mapie Polski. Skala przedsięwzięcia będzie jednak zależeć od dalszych analiz, finansowania i procedur wymaganych przy inwestycjach jądrowych.

Friedrich Merz zapowiada reformę emerytalną. Niemcy mierzą się ze zmianami demograficznymi

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że jest gotów ponieść polityczne koszty reformy systemu opieki społecznej. Podczas spotkania ze stowarzyszeniami pracodawców podkreślił, że zmiany mają poprawić sytuację młodszego pokolenia. Szczególne znaczenie ma reforma emerytalna, która w obliczu starzenia się społeczeństwa staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla niemieckiej gospodarki.

Merz ocenił, że reformę należało przeprowadzić już 30 lat temu, gdy widoczne były niekorzystne trendy demograficzne. Starzenie się społeczeństwa zwiększa presję na system emerytalny: rośnie liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do liczby pracujących, którzy finansują system ze składek i podatków. Bez zmian utrzymanie dotychczasowych zasad może stawać się coraz większym obciążeniem dla finansów publicznych i rynku pracy.

Kanclerz deklaruje gotowość do działania mimo możliwego spadku popularności. To sygnał, że rząd chce potraktować reformę jako długoterminowe wyzwanie gospodarcze, a nie tylko temat bieżącej polityki. Szczegóły proponowanych zmian nie zostały jednak w przedstawionym materiale określone, dlatego nie wiadomo jeszcze, jak konkretnie miałyby zmienić się zasady wypłaty świadczeń czy finansowania systemu.

Problem nie dotyczy wyłącznie Niemiec. Zmiany demograficzne stawiają przed wieloma europejskimi państwami pytania o wiek emerytalny, wysokość świadczeń i stabilność finansowania systemów zabezpieczenia społecznego. Kierunek reformy w największej gospodarce UE będzie więc istotny nie tylko dla niemieckich pracowników i emerytów, ale również dla szerszej debaty o przyszłości europejskich systemów emerytalnych.

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„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.