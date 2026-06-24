MATERIAŁ PARTNERA: ARP SA

W Grupie Kapitałowej ARP ma też spółki, gdzie poziom komponentu krajowego w kontraktach jest jeszcze wyższy. Agencja tworzy również sprzyjające warunki dla inwestujących firm, by budować ich potencjał w sektorze kosmicznym oraz technologii dual-use – katalizatorach rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Zgodnie z najnowszą strategią na lata 2026–2030 jednym z głównych celów Agencji Rozwoju Przemysłu SA jest m.in. wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki. ARP SA już teraz pełni rolę promotora, koordynatora i integratora local contentu w sektorach energetycznym, obronnym oraz w sektorze nowych technologii i w branży kolejowej. Agencja brała udział w pracach nad kompleksowymi rozwiązaniami programu „Local content. Z korzyścią dla Polski”, w ramach powołanego przez ministra aktywów państwowych Zespołu do spraw Udziału Komponentu Krajowego w Kluczowych Procesach Inwestycyjnych.

– ARP podejmuje działania wspierające wzrost udziału krajowych przedsiębiorstw w strategicznych projektach inwestycyjnych w takich sektorach, jak energetyka czy technologie dual-use. Agencja identyfikuje bariery wejścia polskich firm w łańcuchy dostaw. Przygotowuje również programy minimalizujące te bariery i luki kompetencyjne w branżach o wysokim potencjale rozwoju – podkreśla Daniel Ryczek, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) SA.

Takim sektorem będzie energetyka jądrowa. Wdrożony przez agencję program „Atom bez barier” oferuje finansowanie przedsiębiorcom chcącym uczestniczyć w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, by mogli pozyskać potrzebne w tej branży kompetencje i certyfikaty.

Wsparcie krajowych firm

Kolejnym przykładem działań na rzecz wsparcia krajowych firm w łańcuchach dostaw jest należąca do ARP SA Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o., która może pochwalić się rekordowym poziomem local contentu w projekcie onshore dla niemieckiej firmy Vensys.

GPB sp. z o.o. po raz pierwszy w historii projektów w sektorze onshore zrealizowała kontrakt dla Vensys z wykorzystaniem około 80 proc. materiałów pochodzących z rynku lokalnego oraz od krajowych dostawców. Projekt został wykonany przez spółkę z grupy – Baltic Operator. Kontrakt obejmował dostawę elementów wież wiatrowych wraz z wyposażeniem mechanical internals. Tak wysoki udział local contentu to istotny krok w budowie krajowego łańcucha dostaw dla sektora energetyki wiatrowej i kompetencji polskich firm w tej branży.

Stal wykorzystana do produkcji elementów wieżowych pochodziła z Huty Częstochowa, natomiast wyposażenie – platformy i elementy złączne – zostało dostarczone przez polskie firmy: Stalthor oraz KMC.

Czytaj więcej Local content Sześciopak rządu ma rozruszać local content Sześć rekomendacji dobrych praktyk zawiera podpisany przez premiera rządowy dokument o rozwoju „local content”, który teraz będą wdrażać spółki. Cz...

Firmy z Grupy Kapitałowej ARP coraz śmielej walczą także o rynek offshore wind. Spółka Baltic Towers sp. z o.o. – jeden z najszybciej rozwijających się producentów wież wiatrowych na morzu – w marcu 2026 r. podpisał nową umowę o współpracy z Siemens Gamesa Renewable Energy. Chodzi o dostawę największej partii wież dla morskiego projektu farm wiatrowych Baltica 2, do którego inna spółka z grupy agencji – GPB sp. z o.o. – wyprodukuje i dostarczy 111 klatek anodowych oraz 111 platform do cumowania statków serwisowych. Cztery z nich są przeznaczone do fundamentów morskich stacji elektroenergetycznych, a 107 – do fundamentów turbin wiatrowych. Poziom local contentu w tym projekcie, biorąc pod uwagę dostawców, to 88 proc.

Dodatkowo pod koniec kwietnia tego roku podczas targów WindEurope 2026 w Madrycie Grupa Przemysłowa Baltic zawarła porozumienie z firmą Nordex Group – jednym z globalnych producentów turbin wiatrowych. Dotyczy ono szczegółowych warunków współpracy oraz rezerwacji mocy produkcyjnych na lata 2027–2028.

– Porozumienie to otwiera przed GPB sp. z o.o. szeroki portfel zamówień w sektorze energetyki wiatrowej onshore, obejmujący produkcję w pełni wyposażonych wież dla projektów realizowanych w Polsce, Niemczech oraz krajach bałtyckich – zwraca uwagę Daniel Ryczek.

Rolą ARP SA jest tworzenie warunków, aby polskie firmy mogły skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych oraz rozwijać technologie o strategicznym znaczeniu dla państwa

Czas na nowe technologie

Agencja Rozwoju Przemysłu SA odgrywa również ważną rolę, wspierając rozwój krajowych przedsiębiorstw technologicznych, budując kompetencje kadr oraz komercjalizując rozwiązania, które znajdują zastosowanie zarówno w gospodarce, jak i w obszarze bezpieczeństwa państwa. Jednym z najważniejszych projektów ARP SA jest ESA BIC Poland – polska odsłona programu inkubacyjnego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia start-upom rozwijającym rozwiązania oparte na technologiach kosmicznych uzyskanie wsparcia finansowego, mentoringu biznesowego oraz dostępu do międzynarodowej sieci ekspertów i partnerów. Wśród projektów wspieranych w ramach ekosystemu ESA BIC Poland znajdują się m.in. rozwiązania wykorzystujące dane satelitarne do monitorowania środowiska i rolnictwa precyzyjnego, systemy analityczne wspierające zarządzanie infrastrukturą krytyczną, a także technologie zwiększające autonomię systemów bezzałogowych.

Czytaj więcej Local content Polskie wiertła, polskie kompetencje Ponad 100 dużych przekroczeń bezwykopowych, 117 kilometrów gazociągów ułożonych bez jednego wykopu, pierwsze w Polsce i rekordowe w Europie przewie...

– Polski sektor kosmiczny to dziś jeden z filarów nowoczesnej gospodarki. Rolą ARP SA jest tworzenie warunków, aby polskie firmy mogły skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych oraz rozwijać technologie o strategicznym znaczeniu dla państwa – podkreśla prezes ARP SA.

Kolej i strefy ekonomiczne

Daniel Ryczek zaznacza również, że doskonałym przykładem współpracy w ramach programu local contentu jest kooperacja spółki ARP SA z Poznania – H. Cegielski FPS z PKP Intercity. Istotne jest, że około 90 proc. zamówień FPS realizują polscy dostawcy.

PKP Intercity i FPS podpisały umowę na 300 nowych wagonów z opcją na kolejne 150. Wartość zamówienia łącznie z opcją to 6,4 mld zł.

Również w spółce Polski Tabor Szynowy Wagon, należącej do agencji, procentowy udział polskich dostawców jest wysoki i wynosi 90,44 proc. Prezes ARP SA podkreśla również, że kluczowa dla transformacji energetycznej spółka Fabryka Przewodów Energetycznych z Będzina w 2025 r. zrealizowała 95,8 proc. zakupów wszystkich surowców u polskich dostawców. Agencja może pochwalić się także osiągnięciem Kopalni Soli „Kłodawa”, w działalności której komponent krajowy przekracza 92 proc.

ARP SA zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO‑PARK Wisłosan.

– Firmy w nich inwestujące mogą liczyć na ulgi podatkowe, wsparcie inwestycyjne, infrastrukturę, obsługę inwestora oraz ułatwienia administracyjne. To realnie obniża koszty inwestycji nawet o kilkadziesiąt procent, a tym samym zwiększa potencjał firm działających w Polsce – ocenił prezes zarządu ARP SA.