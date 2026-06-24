Zgodnie z najnowszą strategią na lata 2026–2030 jednym z głównych celów Agencji Rozwoju Przemysłu SA jest m.in. wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki. Na local content stawia też należąca do ARP SA Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o.
MATERIAŁ PARTNERA: ARP SA
W Grupie Kapitałowej ARP ma też spółki, gdzie poziom komponentu krajowego w kontraktach jest jeszcze wyższy. Agencja tworzy również sprzyjające warunki dla inwestujących firm, by budować ich potencjał w sektorze kosmicznym oraz technologii dual-use – katalizatorach rozwoju nowoczesnej gospodarki.
Zgodnie z najnowszą strategią na lata 2026–2030 jednym z głównych celów Agencji Rozwoju Przemysłu SA jest m.in. wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki. ARP SA już teraz pełni rolę promotora, koordynatora i integratora local contentu w sektorach energetycznym, obronnym oraz w sektorze nowych technologii i w branży kolejowej. Agencja brała udział w pracach nad kompleksowymi rozwiązaniami programu „Local content. Z korzyścią dla Polski”, w ramach powołanego przez ministra aktywów państwowych Zespołu do spraw Udziału Komponentu Krajowego w Kluczowych Procesach Inwestycyjnych.
– ARP podejmuje działania wspierające wzrost udziału krajowych przedsiębiorstw w strategicznych projektach inwestycyjnych w takich sektorach, jak energetyka czy technologie dual-use. Agencja identyfikuje bariery wejścia polskich firm w łańcuchy dostaw. Przygotowuje również programy minimalizujące te bariery i luki kompetencyjne w branżach o wysokim potencjale rozwoju – podkreśla Daniel Ryczek, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) SA.
Takim sektorem będzie energetyka jądrowa. Wdrożony przez agencję program „Atom bez barier” oferuje finansowanie przedsiębiorcom chcącym uczestniczyć w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, by mogli pozyskać potrzebne w tej branży kompetencje i certyfikaty.
Kolejnym przykładem działań na rzecz wsparcia krajowych firm w łańcuchach dostaw jest należąca do ARP SA Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o., która może pochwalić się rekordowym poziomem local contentu w projekcie onshore dla niemieckiej firmy Vensys.
GPB sp. z o.o. po raz pierwszy w historii projektów w sektorze onshore zrealizowała kontrakt dla Vensys z wykorzystaniem około 80 proc. materiałów pochodzących z rynku lokalnego oraz od krajowych dostawców. Projekt został wykonany przez spółkę z grupy – Baltic Operator. Kontrakt obejmował dostawę elementów wież wiatrowych wraz z wyposażeniem mechanical internals. Tak wysoki udział local contentu to istotny krok w budowie krajowego łańcucha dostaw dla sektora energetyki wiatrowej i kompetencji polskich firm w tej branży.
Stal wykorzystana do produkcji elementów wieżowych pochodziła z Huty Częstochowa, natomiast wyposażenie – platformy i elementy złączne – zostało dostarczone przez polskie firmy: Stalthor oraz KMC.
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Firmy z Grupy Kapitałowej ARP coraz śmielej walczą także o rynek offshore wind. Spółka Baltic Towers sp. z o.o. – jeden z najszybciej rozwijających się producentów wież wiatrowych na morzu – w marcu 2026 r. podpisał nową umowę o współpracy z Siemens Gamesa Renewable Energy. Chodzi o dostawę największej partii wież dla morskiego projektu farm wiatrowych Baltica 2, do którego inna spółka z grupy agencji – GPB sp. z o.o. – wyprodukuje i dostarczy 111 klatek anodowych oraz 111 platform do cumowania statków serwisowych. Cztery z nich są przeznaczone do fundamentów morskich stacji elektroenergetycznych, a 107 – do fundamentów turbin wiatrowych. Poziom local contentu w tym projekcie, biorąc pod uwagę dostawców, to 88 proc.
Dodatkowo pod koniec kwietnia tego roku podczas targów WindEurope 2026 w Madrycie Grupa Przemysłowa Baltic zawarła porozumienie z firmą Nordex Group – jednym z globalnych producentów turbin wiatrowych. Dotyczy ono szczegółowych warunków współpracy oraz rezerwacji mocy produkcyjnych na lata 2027–2028.
– Porozumienie to otwiera przed GPB sp. z o.o. szeroki portfel zamówień w sektorze energetyki wiatrowej onshore, obejmujący produkcję w pełni wyposażonych wież dla projektów realizowanych w Polsce, Niemczech oraz krajach bałtyckich – zwraca uwagę Daniel Ryczek.
Agencja Rozwoju Przemysłu SA odgrywa również ważną rolę, wspierając rozwój krajowych przedsiębiorstw technologicznych, budując kompetencje kadr oraz komercjalizując rozwiązania, które znajdują zastosowanie zarówno w gospodarce, jak i w obszarze bezpieczeństwa państwa. Jednym z najważniejszych projektów ARP SA jest ESA BIC Poland – polska odsłona programu inkubacyjnego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia start-upom rozwijającym rozwiązania oparte na technologiach kosmicznych uzyskanie wsparcia finansowego, mentoringu biznesowego oraz dostępu do międzynarodowej sieci ekspertów i partnerów. Wśród projektów wspieranych w ramach ekosystemu ESA BIC Poland znajdują się m.in. rozwiązania wykorzystujące dane satelitarne do monitorowania środowiska i rolnictwa precyzyjnego, systemy analityczne wspierające zarządzanie infrastrukturą krytyczną, a także technologie zwiększające autonomię systemów bezzałogowych.
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– Polski sektor kosmiczny to dziś jeden z filarów nowoczesnej gospodarki. Rolą ARP SA jest tworzenie warunków, aby polskie firmy mogły skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych oraz rozwijać technologie o strategicznym znaczeniu dla państwa – podkreśla prezes ARP SA.
Daniel Ryczek zaznacza również, że doskonałym przykładem współpracy w ramach programu local contentu jest kooperacja spółki ARP SA z Poznania – H. Cegielski FPS z PKP Intercity. Istotne jest, że około 90 proc. zamówień FPS realizują polscy dostawcy.
PKP Intercity i FPS podpisały umowę na 300 nowych wagonów z opcją na kolejne 150. Wartość zamówienia łącznie z opcją to 6,4 mld zł.
Również w spółce Polski Tabor Szynowy Wagon, należącej do agencji, procentowy udział polskich dostawców jest wysoki i wynosi 90,44 proc. Prezes ARP SA podkreśla również, że kluczowa dla transformacji energetycznej spółka Fabryka Przewodów Energetycznych z Będzina w 2025 r. zrealizowała 95,8 proc. zakupów wszystkich surowców u polskich dostawców. Agencja może pochwalić się także osiągnięciem Kopalni Soli „Kłodawa”, w działalności której komponent krajowy przekracza 92 proc.
ARP SA zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO‑PARK Wisłosan.
– Firmy w nich inwestujące mogą liczyć na ulgi podatkowe, wsparcie inwestycyjne, infrastrukturę, obsługę inwestora oraz ułatwienia administracyjne. To realnie obniża koszty inwestycji nawet o kilkadziesiąt procent, a tym samym zwiększa potencjał firm działających w Polsce – ocenił prezes zarządu ARP SA.
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