Bank Rosji rozpoczął największą od dziesięcioleci wyprzedaż złota ze swoich rezerw w grudniu 2025 r. Od tego czasu wyprzedaż trwa dziewięć miesięcy z rzędu. We wrześniu rosyjskie rezerwy złota zmniejszyły się o kolejne 6,2 tony (0,2 miliona uncji), zwiększając ich łączną wielkość do 72,8 miliona uncji – najniższego poziomu od końca 2019 r. Złota w rezerwach Rosji jest dziś mniej o około 62 tony (2 miliony uncji) niż w grudniu 2025 r., wynika z danych banku przytoczonych przez „The Moscow Times”.

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118 ton złota w trzy miesiące

Według statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tylko raz w historii nowożytnej, Rosja wyprzedała swoje rezerwy złota tak szybko. Było to w 1998 r., kiedy kraj nawiedził największy kryzys finansowy. W obliczu niewypłacalności państwa, kryzysu walutowego i upadku piramidy obligacji rządowych, Bank Rosji sprzedał wtedy w ciągu trzech miesięcy 118 ton złota (3,8 miliona uncji).

Po tej lekcji Kreml systematycznie gromadził złoto w rezerwach, tak że od końca XX wieku zwiększył stan posiadania ponad pięciokrotnie. Na początku 2022 r. w skarbcu Kremla leżała już ogromna góra złota – 2300 ton. Dawało to Rosji piąte miejsce na świecie pod względem wielkości złotych rezerw.

Wyprzedaż, która rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku, uczyniła z rosyjskiego banku centralnego największego sprzedawcę złota wśród wszystkich banków centralnych na świecie. Jak zauważa Reuters, obecna wyprzedaż złota z rezerw Rosji to lustrzane odbicie operacji resortu finansów z Funduszem Narodowego Dobrobytu (FND), który finansował deficyt budżetowy wywołany wojną Putina.

Rekordowe chińskie zakupy złota z Rosji

„Ministerstwo Finansów wykorzystuje zgromadzone rezerwy (w tym złoto) do pokrycia deficytu budżetowego w obliczu niedoboru dochodów. Ponieważ dochody z ropy naftowej i gazu spadły w 2026 r., doprowadziło to do wzrostu sprzedaży aktywów FND, w tym złota” – wyjaśnia Aleksandr Potawin, analityk firmy Finam.

Dodaje, że w obecnej sytuacji ogromnego, przekraczającego 7 bln rubli (330 mld zł) deficytu budżetowego, Bank Rosji może wykorzystać sprzedaż złota do pokrycia niedoboru płynności walutowej. Wysokie ceny złota na świecie prawdopodobnie również „sprzyjały decyzji o zintensyfikowaniu sprzedaży tego szlachetnego metalu”.

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Kto kupuje rosyjskie złoto? Jeden wielki klient. Po tym, jak londyński rynek, największy na świecie, zamknął się przed rosyjskim złotem, rosyjscy dostawcy przekierowują eksport na wschód, twierdzi Debajit Saha, analityk z LSEG. Głównie do Chin. Sprzedaż złota z Rosji do Chin rozpoczęła się w pierwszym roku wojny Putina. Od tego czasu przez Hongkong wyeksportowano z Rosji metale szlachetne o wartości 35 mld dol., jak podaje „Financial Times”.

W tym roku Chiny zwiększyły jeszcze zakupy złota rosyjskiego do rekordowych poziomów. Według chińskich danych celnych, od stycznia do lipca do Hongkongu dotarło około 100 ton rosyjskiego złota – trzy razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.