Od czwartku służby patrolowo-interwencyjne oraz dzielnicowi będą prowadzić wzmożone kontrole prewencyjne w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, znajdującej się na terenie podległym – przekazał Onetowi rzecznik Komendy Głównej Policji podinsp. Andrzej Fijołek.

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– Szczególną uwagę będziemy zwracać na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów nauczycieli oraz pracowników szkoły – powiedział policjant.

Sprawą zajmuje się także rząd. Rzecznik Adam Szłapka podał, że w związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał na godz. 13 w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji.

Seria ataków w polskich szkołach

W czwartek w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny (gmina Wyszków, województwo mazowieckie) 15-letni były uczeń placówki przeprowadził atak z użyciem noża – zabił 37-letnią pracownicę szkoły i ranił dwie inne osoby, w tym dyrektora placówki. Nastolatek został obezwładniony przez dyrektora i zatrzymany przez policję.

Do ataku nożownika doszło także w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Policja zatrzymała 19-letniego ucznia szkoły Jakuba Z. Według relacji rówieśników, nastolatek miał urodziny i chciał, by tego dnia „było o nim głośno”. Napastnik zaatakował maczetą nauczycieli i uczniów, po czym dokonał samookaleczenia; został zatrzymany w odległości kilkuset metrów od szkoły.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski informował, że poszkodowanych zostało, poza sprawcą, dziewięć osób: pięciu uczniów, dwoje nauczycieli, dwie osoby postronne. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dziewięciu osób na terenie szkoły. Kwalifikacja czynu może zostać rozszerzona.

Również w środę rano policjanci z Sierpca zatrzymali 17-latka, który miał planować atak. W plecaku nastolatka znaleziono dwa noże. Policjantów o zagrożeniu ostrzegł nauczyciel, który przekazał funkcjonariuszom „niepokojące informacje otrzymane od uczniów”. Śledczy zabezpieczyli telefon komórkowy nastolatka, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku – podała policja.

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