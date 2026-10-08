Szefowa MEN poinformowała o planach w czwartek podczas konferencji prasowej w MSWiA. Odniosła się przy tym do ataku w Ostrołęce, gdzie 19-letni uczeń zaatakował nożem dziewięć osób – pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne.
Nowacka podkreśliła, że wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim widzi potrzebę wzmocnienia działań dotyczących bezpieczeństwa.
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– Dlatego powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do „Edukacji z wojskiem” we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – powiedziała.
Minister zapowiedziała, że jeszcze w tym roku w każdej szkole odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie poświęcone procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.
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W zajęciach mają uczestniczyć uczniowie i pracownicy szkół oraz przedstawiciele służb podległych MSWiA. Program ma przygotowywać społeczność szkolną do właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia.
Nowacka zaznaczyła, że działania te będą rozwinięciem już realizowanych przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego.
Szefowa MEN przypomniała też o zmianach wprowadzonych w ramach reformy „Kompas Jutra”.
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– Od 1 września tego roku jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona na działania albo patriotyczne, albo obronnościowe, ale tak naprawdę patriotyzm i odpowiedzialność za Polskę, umiejętność działań proobronnych i ochrony ludności cywilnej są koniecznością – mówiła.
Jak dodała, realizacja tych działań będzie wymagała współpracy MEN, MSWiA oraz innych resortów.
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