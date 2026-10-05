Kapitan Lutak, ps. „Pancerz”, urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej koło Strzyżowa. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako czołgista pod rozkazami gen. Stanisława Maczka.
W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, ps. „Pancerz” – poinformowały w poniedziałek wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej. Kpt. Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce.
„Odszedł żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Człowiek, którego doświadczenie, postawa i pamięć o historii miały szczególne znaczenie dla kolejnych pokoleń” – czytamy we wpisie WOT na platformie X.
Przypomniano w nim, że żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie spotykali się z kpt. Lutakiem. Do jednego z takich spotkań doszło w kwietniu ubiegłego roku. Oficer prasowy brygady por. Magdalena Mac podkreśliła wówczas, że „Pancerz” jest najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. 29 sierpnia tego roku kapitan Lutak obchodził swoje 109 urodziny.
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„Rozmowy z Nim, wspomnienia i bezpośredni kontakt z człowiekiem, który był świadkiem najważniejszych wydarzeń naszej historii, pozostaną dla nas ważną częścią żołnierskiej pamięci” – napisali w poniedziałek wieczorem terytorialsi. „Rodzinie i Bliskim Pana Kapitana składamy wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego pamięci” – dodali.
Kapitan Lutak, ps. „Pancerz”, urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej koło Strzyżowa. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył jako czołgista pod rozkazami gen. Stanisława Maczka. W 1944 r. w stopniu kaprala był dowódcą drużyny dywersyjnej AK w Strzyżowie, gdzie mieszkał także po wojnie i aktywnie uczestniczył w życiu środowiska kombatanckiego.
Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz Nagrodą Honorową IPN Świadek Historii.
Obecnie najstarszą żyjącą osobą w Polsce (a zarazem najstarszą kobietą), której wiek został zweryfikowany, jest Anna Winiarska (z domu Sokołowska), urodzona 23 lutego 1915 roku w Hucie Gogołowskiej. Ma 111 lat.
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Najstarszą Polką w historii, której wiek zweryfikowano, była z kolei Tekla Juniewicz (z domu Dadak), urodzona 10 czerwca 1906 roku w Krupsku. Od 20 lipca 2017 roku do śmierci była ona drugą najstarszą osobą na świecie. Tekla Juniewicz zmarła 19 sierpnia 2022 roku w Gliwicach w wieku 116 lat.
Jak podaje organizacja Gerontology Research Group, kpt. Tadeusz Lutak był najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce od 26 lipca 2024, kiedy to w wieku 108 lat zmarł Władysław Fidos.
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