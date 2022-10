1.11

Bogusława Latawiec-Balcerzan

Poetka, prozaiczka, krytyczka literacka, redaktorka i nauczycielka. Miała 82 lata.

3.11

Joanna Maria Bruzdowicz-Tittel

Kompozytorka, pianistka, krytyk muzyczny i publicystka. Miała 78 lat.

8.11

Ryszard Badowski

Podróżnik, operator filmowy, fotograf, pisarz, reporter, autor programu telewizyjnego "Klub sześciu kontynentów". Miał 91 lat.

14.11

O. Jerzy Tomziński

Duchowny rzymskokatolicki, paulin, trzykrotny przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze, uczestnik Soboru Watykańskiego II oraz inicjator modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Miał 102 lata.

16.11

Kamil Durczok

Dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy oraz publicysta. Miał 53 lata.

18.11

Andrzej Urny

Gitarzysta blues-rockowy i rockowy, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, członek zespołów Dżem, Perfect i Krzak. Miał 63 lata.

28.11

Bogdan Kulik, muzyk, perkusista jazzowy. Miał 73 lata.

29.11

Robert Pożarski

Muzyk, śpiewak i badacz chorału gregoriańskiego, założyciel wrocławskich zespołów Schola Gregoriana Silesiensis oraz Schola Mulierum Silesiensis. Od 2009 r. kantor Kościoła Pokamedulskiego w warszawskim Lesie Bielańskim. Miał 56 lat.

1.12

Stanisław Tabisz

Malarz, grafik, scenograf, pedagog, krytyk sztuki, aktor "Piwnicy pod Baranami", rektor krakowskiej ASP w latach 2012-20. Miał 65 lat.

8.12

Antoni Gucwiński

Lekarz weterynarii, zootechnik, dyrektor wrocławskiego ZOO w latach 1966-2006. Twórca programów telewizyjnych. Miał 89 lat.

